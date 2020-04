Pravidelné anglické týdny v české lize? Pro hráče žádný problém, stejně raději hrají než trénují

Dost možná, že fotbalová liga získá pár termínů navíc a dohrání nejvyšší soutěže nebude zase až tak hektické, jak se původně počítalo. Namísto 8. června by mohlo k restartu dojít klidně i o dva týdny dřív - 28. května. „Ještě předtím však bude třeba dořešit spoustu věcí, které s tím souvisí. Co se třeba stane, když někteří hráči onemocní a půjdou do karantény?“ připomíná olomoucký kouč Radoslav Látal, že nástrahy zůstanou dál veliké.

Samozřejmě, v klubech se budou provádět testy. Během přípravy, před ligovými zápasy rovněž. Nepůjde o lacinou záležitost, takže už tak zdecimované klubové rozpočty budou nabourány ještě víc.

A k tomu reálná hrozba, na kterou kouč Hanáků upozorňuje. Co když se u některého hráče nákaza koronavirem skutečně prokáže? Půjde do karantény jen on? Nebo do ní bude muset celé mužstvo? A co soupeřovi hráči, proti nimž případně nastoupil? Co trenéři, rozhodčí a všichni další aktéři zápasu?

Trenér Baníku Ostrava Luboš Kozel

Jaroslav Ožana, ČTK

„I to musí být jasné předem. Hrálo by se dál jen bez hráčů s potvrzenou nákazou, nebo by to znamenalo okamžitou karanténu pro všechny?!" přidává trenér ostravského Baníku Luboš Kozel, že i na tyto otázky musí zaznít odpověď předem.

A k tomu všemu záležitosti ryze praktické. „Třeba společné cestování k utkáním. Anebo ubytování před venkovními zápasy," upozorňuje kouč Slovácka Martin Svědík, že při opětování zahájení ligy bude třeba myslet i na takovéto zdánlivé detaily.

„Snad se ale do té doby vrátí život zase víc k normálu, protože přerušený ligový ročník chceme dokončit všichni."

„Máme hrát v Českých Budějovicích a Mladé Boleslavi, kam jezdíme na dva dny. S tím je spojené ubytování, doprava, což všechno může být problematické. V autobuse i v hotelu budeme pohromadě, a i když se budou nosit roušky, může se stát, že se nákaze neubráníme," připojuje se Látal, i když i on je samozřejmě pro, aby se liga dohrála.

Z nahuštěných termínů obavy nemá, stejně jako je nemá prakticky žádný z jeho trenérských kolegů.

„Fotbalisté jsou přece placeni od toho, aby hráli. A hlavně - oni raději hrají než trénují, " říká pragmaticky zlínský Bohumil Páník.

Trenér Slovanu Liberec Pavel Hoftych.

Vlastimil Vacek, Právo

„Bude to sice našlapané, ale kluci jsou fyzicky dobře připraveni na to, aby i pravidelné anglické týdny zvládli. Samozřejmě že nejbohatší kluby s početnějšími hráčskými kádry, jako třeba Slavia či Plzeň, budou ve výhodě, ale to jsou i za normální situace," myslí si liberecký trenér Pavel Hoftych.

„Pro nás bude nevýhodou, že jsme v zimě kádr zeštíhlili, takže bez brankářů v něm máme jen osmnáct hráčů, ale poradit bychom si museli," uvědomuje si.

„Podmínky budou pro všechny podobné a bude na každém, jak s nimi náloží. Nemám obavy, že by hráči našlapaný program nezvládli, spíš bychom si měli položit otázku, zda má smysl hnát ligu tímto způsobem. Sám bych odpověděl, že ne," ozývá se naopak kouč pražských Klokanů Luděk Klusáček.

„Lepší ligu dohrát než dělat rozhodnutí od stolu," oponuje ostravský Luboš Kozel. „Pokud bude prostor a vůle, měla by se soutěž dokončit. Ale samozřejmě s tím, že předem zazní odpověď na všechny otázky, o nichž byla řeč."