Podal ruku královně, nasbíral deset titulů. Člen zlaté sparťanské generace slaví padesátiny

Moderní bek, jakých se u nás dnes už moc nevidí. Člen zlaté sparťanské generace 90. let a vicemistr Evropy z roku 1996 svým pojetím předběhl dobu. Fotbalový internacionál Michal Horňák právě dnes slaví 50. narozeniny. Během kariéry posbíral celkem deset mistrovských titulů. Ve Spartě dál působí jako trenér, od áčka se letos vrátil k béčku. Společně s Janem Suchopárkem vede také mládežnické reprezentace, aktuálně působí u týmu do 18 let.