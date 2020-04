Když Limberský neprodlouží, odpadne mi konkurent, když ano, může mě něco i naučit, říká plzeňská posila Hybš

Splnil si jeden ze svých velkých snů. Levý obránce Liberce Matěj Hybš se na tři roky upsal od nové sezony Plzni. „Ale nejprve chci ještě dostat v této sezoně Liberec do pohárů a v té nové se chci dostat do sestavy Viktorie, vyhrát titul a zahrát si Ligu mistrů," říká další z řady odchovanců Sparty, který posílil západočeský klub.

Zastavme se nejprve u toho druhého cíle, protože pokud v Plzni prodlouží smlouvu David Limberský, o místo budete bojovat právě s ním. Jak tohle vidíte?

Všude ve velkých klubech je obrovská konkurence. Když jdete do Slavie, Sparty, Plzně, musíte počítat, že je tam někdo další na váš post. Možná další dva, s nimiž se budete rvát o místo. Samozřejmě situaci kolem Davida vnímám, ale s panem Guľou jsme si to řekli jasně.

Co jste si řekli?

Jasně mi pověděl, že David to má ve svých rukách. Pokud bude předvádět výkony, které se mu budou líbit a pokud bude makat, tak nemají problém s ním ještě prodloužit smlouvu. A hrát bude prostě ten lepší. Čehož si hrozně vážím, protože to řekl fakt na férovku. Nikdo mi nemazal med kolem huby, nikdo mi neřekl: Pojď do Plzně, budeš určitě hrát. A takhle to má být. Když je zdravá konkurence, tak je to jen dobře pro každého z nás. Samozřejmě David je velká plzeňská legenda, má tam hodně velké jméno. A kdyby se náhodou stalo, že by smlouvu neprodloužil, odpadl by mi velký konkurent. Na druhou stranu, i kdyby ji prodloužil, tak se od něj můžu něco naučit.

Nestraší vás jeho forma, kterou na jaře ukazoval?

Viděl jsem na jaře každý zápas Plzně, a i díky němu mužstvo šlapalo. Ale určitě mě neděsí. Je jen dobře, když tým šlape. Stejně jako pro nás, pro Liberec, i pro Plzeň je škoda, že přišla pandemie, oba týmy byly krásně rozjetý. Myslím, že kdyby se pokračovalo, Plzeň by Slavii ještě hodně dýchala na záda a my bychom se mohli dostat daleko výš.

Znáte se s Davidem nějak blíž?

Hrajeme proti sobě už léta, ale osobně ne, nikdy jsme se mimo hřiště nepotkali a neviděli.

Stejně jako on jste dalším bývalým hráčem Sparty, který posílil Plzeň, což je už evergreen posledních let. Co tomu říkáte?

Je to opravdu takový evergreen. Stejný, jako že když jde někdo z těchto týmů do Liberce a pak se tam chytne a za nějaký rok odchází do lepšího klubu. To je i můj případ, když jsem šel ze Sparty do Liberce a musím říct, že jako nechtěný. A v tuhle chvíli jdu do Plzně. To je taky jeden z evergreenů.

Právě bývalí hráči Sparty před deseti lety stáli u zrodu úspěšné Plzně a velkého konkurenta Letenských. Jak tento paradox vnímáte?

Tak, že ve fotbalovém životě je hrozně tenká hranice. Může se vám povést sezona, může se vám povést jeden dva tři zápasy a vystřelí vás to do oblak. Naopak se vám mohou tři čtyři zápasy nepovést a spadnete skoro na úplný dno. Jde o hrozně tenký led. Ve chvíli, kdy se člověku v těchto mančaftech nedaří, je nechtěný. A buď mu dají svolení hledat jiný mančaft, nebo ho pošlou někam na hostování. Nevím, zda je to náhoda, ale spousta hráčů ve Spartě nechtěných pak podepsala Plzni. A Plzeň je za posledních deset let úspěšná. Víc k tomu asi nemusím říkat.

S kým ze současného kádru Plzně jste se ve Spartě potkal?

S Kubou Brabcem, Alešem Čermákem. S Lukášem Hejdou jsme se potkali, když jsem přišel v osmnácti do áčka Sparty, ale s ním jsme se jen mihli. Ještě znám Pištu Mihálika z Jablonce. A Jindru Staňka, který je tam na hostování z Budějovic. Ten za nás v mládežnických týmech ve Spartě také chytal.

A když se vrátím k vašemu prvnímu cíli, dostat Liberec do pohárů, můžete v jeho dresu sehrát proti Plzni ještě dva zápasy, v nadstavbě i domácím poháru. Jak moc zvláštní by to pro vás bylo?

Jen okrajově. V tuto chvíli jsem podepsal smlouvu s Plzní, nicméně nechci, aby si lidé mysleli, že od té doby jsem Plzeňák a na všechno ostatní se vykašlu. Chci, aby lidé viděli, že jsem připravený dohrát sezonu v Liberci. Jak to bude vypadat, se uvidí. Zatím nevíme, zda nadstavbu hrát budeme a zda se tam s Libercem dostaneme. Věřím, že ano. Řešili bychom to až poté, kdyby to přišlo. Asi by záleželo na domluvě Liberce a Plzně. Já bych do toho zasahoval minimálně. Jsem hráčem Liberce a do konce sezony budu hrát za něj.

A kdyby záleželo pouze na vás, vyhnul byste se tomu raději?

Těžká otázka. Ale nechci se vyhýbat žádnému zápasu, každého si vážím, do kterého nastoupím a kdy jsme zdraví. Každý zápas vám může něco dát. Nejsem zastáncem toho, že když vás někdo pošle na hostování, tak mi zakáže proti jeho klubu hrát. Tohle je stejné. Nemyslím si, že by v Plzni už uvažovali nad tím, že se bude hrát proti Liberci, kde je Hybš, který bude od nové sezony u nich. A že by zrovna jeden člověk měl narušit nějaký plán. Samozřejmě jak pro ně, tak pro mě by to bylo pikantní, ale podle mě se to nějak moc řešit nebude. Přeci jen jde o jednoho člověka. Na hřišti jich je dalších deset.