Přijdete o sto milionů. A do pohárové Evropy vás UEFA nemusí pustit, varoval Svoboda před hlasováním ligové kluby

Zákulisní spekulace se už objevily. Vyřčená i třeba jen naznačená podezření také. V rozhovorech i na sociálních sítích. Momentální situace k nim po návrhu vedení Ligové fotbalové asociace, aby se přerušená první a druhá liga dohrála, přímo svádí. I proto náznaky a signály, že by některým klubům první a druhé ligy vlastně vyhovovalo, aby byl zakonzervován momentální stav a zbývajících plus minus jedenáct zápasů se nedohrávalo. Anebo aby se jich nesehrálo třeba jen pět. Pak by nejvyšší domácí soutěž neměla mistra, ale ani sestupujícího...

„I to je varianta," je si vědom předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda, že při květnovém hlasování klubů první a druhé ligy může k podobné situaci dojít. Na 12. května je svoláno Ligové grémium, na kterém musí nadpoloviční většina profesionálních klubů souhlasit s tím, že soutěže budou pokračovat i po 30. červnu.

„Doufám ale, že tato varianta je málo pravděpodobná," vyslovil Svoboda v rozhovoru pro MF Dnes přesvědčení, že nadpoloviční většina klubů se pro dohrání ligy vysloví. Do konce základní části nejvyšší soutěže chybí sehrát šest kol, k tomu je ovšem nutno připočíst pětikolovou nadstavbu pro první šestici, eliminační duely o účast v Evropské lize mezi týmy uprostřed tabulky a pochopitelně baráž o udržení.

Šéf LFA Dušan Svoboda.

Vlastimil Vacek, Právo

"UEFA bude mít pochopení, když sezonu nedovolí dohrát vyšší moc. Ale rozhodně ne ve chvíli, kdy se někdo chová vypočítavě. Vystavujeme se extrémnímu nebezpečí, že nám nevezmou mužstva do příštího pohárového ročníku," připomněl první muž LFA Dušan Svoboda, který se bude na Ligovém grémiu 12. května znovu ucházet o zvolení do funkce, že za současné situace v tuzemsku už je dohrání soutěže možné.

Některá vládní opatření namířená proti síření koronavirové pandemie byla uvolněná nebo zmírněná, zápasy se mohou hrát za účasti 130 osob na stadionech, fotbalová liga by mohla 25. května zažít restart.

"Když nám stát vytvoří podmínky pro dohrání a my se toho dobrovolně zřekneme, obrovsky riskujeme. Nemůžeme na jednu stranu chtít od UEFA peníze za účast v pohárech a potom nerespektovat její doporučení," varoval ligové kluby Svoboda.

Podle něho nepřichází v úvahu ani varianta, že by se dohrála pouze základní část a nadstavba se vzhledem k mimořádné situaci v tomto ročníku zrušila.

"Pokud je možnost dohrát kompletní sezonu, tak by to u UEFA neprošlo. Odtrhnout nadstavbu bychom mohli v situaci, kdyby stát řekl, že můžeme začít až v červenci, a do začátku srpna bychom to nestihli. Ale pokud se situace nezhorší, věřím, že to nehrozí."

Zároveň připomněl i finanční dopad, který by nedohraní soutěže na ligový fotbal mělo. V současnosti podle Svobody rozděluje LFA mezi kluby za sezonu 239 milionů, pokud by ale sezona předčasně skončila, dosáhla by ztráta osmdesáti až devadesáti milionů, které by od partnerů ligy na konto pochopitelně nepřišly.

„A o další peníze přijdou kluby samotné," apeloval Svoboda, aby před hlasováním na Ligovém grémiu brali všichni v potaz i tento aspekt.