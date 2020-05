Zatím derby komentoval nebo o něm rapoval, teď si ho Lavi taky zahraje

Docela paradox. Jako Julius Lavický alias Lavi v seriálu Vyšehrad vrcholové fotbalisty dost drsně parodoval. Pak jako kovaný sparťan spolu se slávistou Vojtaanem o derby rapovali a také ho komentovali. Teď do něj Jakub Štádek zasáhne jako jeden z aktérů.

V hvězdném souboji se v derby střetne se slávistou Benem Cristovaem. Favorita hledá těžko. "Vůbec nevím, jak je na tom Ben s hraním, takže netuším. Ani jsem teda nevěděl, že je slávsita, to mě překvapuje," říká Štáfek na klubovém webu.

„Do Edenu chodím, když mi čas dovolí. Pokaždé, když tam jsem, si užívám fanoušky a atmosféru, která má úžasnou energii a ze které jde mráz po zádech. Vzpomínám třeba na utkání s Chelsea," reaguje Cristovao.

Štáfek je jako fotbalista registrovaný ve Vyšehradu, za který už si také zahrál soutěžžní zápasy. V domácím poháru dokonce právě proti Slavii. Je otázkou, zda bude hrát jako Štáfek, nebo se vžije do role Laviho...

Oba vyznávají i bojové sporty

"Jako Kuba Štáfek, určitě. Asi si samozřejmě Slaviii trochu popíchnu, ale nějaké hecování je v tomhle případě zbytečné, jde hlavně o dobrou věc a zábavnou akci," usmívá se herec, který se v poslední době dal také na bojové sporty.

Ale pozor, stejně tak jeho soupeř. Cristovao vybojoval na mistrovství Evropy v Lisabonu zlato v brazilském jiu jitsu.

„Cokoliv, co spojuje v této době lidi, mi přijde jako výborný nápad. Párkrát jsem FIFA hrál, ale strašně dávno a vůbec si to nepamatuju, takže mám pár dní, abych si ji osvěžil a zase se ji naučil hrát. Bude to trochu stres, ale miluji výzvy, takže se moc těším!" směje se nejnovější posila červenobílého týmu.

Za Spartu dále do virtuálního derby nastoupí esportoví hráči Jan 'The Johny' Hradil a Jan "Emerickson" Krupička, fotbalisté Adam Karabec, Adam Hložek, Jiří Kladrubský a herec David Novotný. Za Slavii pak profíci Štěpán Riijk Sobocki a Martin „Kobby" Strnad, fotbalisté Lukáš Provod, Petar Musa, Alex Král a herec Vojtěch Kotek. Na každé straně zbývá už jen jedno volné místo pro bývalého hráče klubu.