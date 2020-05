I kdyby měla Slavia dvacetibodový náskok, titulu se nedočká. Liga se musí dohrát, aby byl vyhlášen mistr

Možné je všechno. Zvláště v časech koronavirových... Klidně se proto může stát, že pokud by se restartovaná fotbalová liga nakonec nedohrála, nedojde ke korunovaci nového mistra ani k verdiktu o sestupujících týmech. A to dokonce ani v případě, že by o titulu už bylo rozhodnuto a lídr tabulky by nemohl být ve zbývajících zápasech ani teoreticky předstižen. „Nepřichází v úvahu, abychom vyhlásili mistra kupříkladu po odehrání třiatřiceti kol,“ potvrdil ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta, že se český fotbal nemíní ubírat německou cestou.

Bundesliga má totiž nachystaný krizový plán pro případ, že by se nedohrála. Pořadí mužstev by určil aktuální stav tabulky v momentě, kdy bude soutěž ukončena, došlo by i k vyhlášení mistra i určení dvou sestupujících.

V české lize ovšem k podobnému rozřešení nedojde. A to ani tehdy, kdyby kupříkladu Slavia měla dvě kola před koncem nadstavby k dobru třeba i dvacetibodový náskok a žádný ze soupeřů by ji nemohl z první příčky sesadit a o obhajobu titulu připravit.

„Náš soutěžní řád jasně říká, že ligový ročník končí po odehrání 35 zápasů. Nebudeme se proto ani v této mimořádné době pouštět do žádných právních rizik," trvá na striktním naplnění řádů opětovně zvolený předseda LFA Dušan Svoboda.

Předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda přichází na jednání ligového grémia LFA v Praze.

Vít Šimánek, ČTK

Připomněl při tom kauzu Bohemians a s ní související soudní spory, které zatěžovaly český fotbal celá léta a jsou stále výstražným precedentem.

„Buď se dohraje celý ročník a vyhlásíme mistra i sestupující, nebo se prostě nedohraje. Není ale možné měnit soutěžní řád v rozehraném ročníku. Proto i kdyby chyběl k dokončení elitní nadstavbové skupiny, v níž půjde o titul, třeba jen jeden zápas, mistra nevyhlásíme," zvěstoval šéf tuzemských profesionálních soutěží, že na tomto postupu se shodlo i ligové grémium.

„Vyhlásit mistra by šlo při předčasném ukončení soutěže pouze v případě, že by celá nadstavbová skupina o titul byla kompletně dohrána. Pak by ke korunovaci dojít mohlo, i kdyby kupříkladu ve skupině hrající play off o Evropskou ligu nebyl program dokončen," upřesnil Bárta.

„Analogicky by se samozřejmě postupovalo i v případě skupiny, v níž půjde o udržení v nejvyšší soutěži. I ta musí být kompletně dohraná, abychom určili účastníky příštího soutěžního ročníku a sestupující."