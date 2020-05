Příbramský boss Starka byl proti dohrání, ale v úterý hlasoval pro. Jako jediný bych nic nezvrátil, tvrdí

„Drtivá většina klubů byla pro dohrání, nikdo nebyl jednoznačně proti a sám bych svým hlasem nic nezměnil, zůstat jediný mi připadlo jako blbost. Neberu ty, kteří se zdrželi, tedy Zlín, Opava a Karviná. Buď jsem pro nebo proti. Hrát si na neutralitu jako Švýcarsko mi prostě nesedí. Ale ani ve čtyřech bychom nic změnili. Na grémiu jsme si také vyjasnili některé věci, týkající se především testování. Otevřená zůstala otázka karantény, v případě, když se objeví nakažený hráč nebo člen realizačního týmu. Ale jasnou odpověď na ni nedá v tuto chvíli ani vláda, zdravotníci, natož Ligová fotbalová asociace. Rozhodnutí by mělo být na krajských hygienických stanicích, takže nemusí být v celé republice jednotné," řekl Starka.

Pokračovat bychom neměli

Vnitřně ale není o restartu nadále přesvědčen. „Pořád si myslím, že bychom neměli pokračovat. Podle mne je soutěž už teď neregulérní, natož pak po dvou či třech odehraných kolech. Hrát systémem něděle - středa - neděle, není pro spoustu klubů optimální. Na pohled je to pro všechny stejné, ale obrovský rozdíl je v počtu hráčů, které má klub k dispozici a síle lavičky. Obávám se hodně zranění, nevěřím, že zbytek sezony všichni hráči přežijí bez úhony. Vždyť po odehrání zápasu nesmíme do vířivky, do bazénku, do sauny, zkrátka nikam ve vnitřních prostorách, takže regenerace, která by za těchto podmínek měla být větší, bude naopak prakticky nulová. Navíc musíme rozdělit kabiny, aby hráči nebyli přímo u sebe. Tohle moc neberu. Kdo to vymyslel, měl by se zajet podívat do nějakého Hornbachu, Globusu nebo jiného hypermarketu či nákupního centra, kde je hlava na hlavě, a nikdo to v podstatě neřeší, takže některá opatření, která jsou v manuálu pro fotbal, odporují logickému myšlení," pravil příbramský boss.

Další nebezpečí vidí v cestování a vůbec setkávání lidí. „Třikrát v týdnu se budou potkávat desítky lidí, nejen hráčů, kteří se ale setkávají zase s jinými lidmi. Mám strach, že tu nákazu někdo prostě do kabiny přinese. A co pak... Nikdo neví, co se bude v takovém případě dít. Chápu, že zájem drtivé většiny je soutěž dohrát i s nadstavbou a baráží. Respektuju to. Upřímně, moc nevěřím, vzhledem k rizikům, o nichž jsem mluvil, že se to povede. Bude to veliký zázrak a obrovská porce štěstí, jestli se nikdo nenakazí a opravdu se dohraje. Ale musíme tomu věřit nebo v to doufat. Teď máme jediný cíl, připravit se co nejlépe, abychom 26. května v prvním utkání porazili Ostravu a v boji o záchranu se nám lépe dýchalo, ale bez diváků si to neumím představit.