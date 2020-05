Proč konec nadstavby v první červencové dekádě? Jde o počet českých klubů v Evropě a peníze

Připravit se na kvalifikakci a hrát poté podobné zápasy, jakým by duel Slavie s Barcelonou, i o to šlo při hlasování o restartu ligy.

Teď už mají jistotu, že poslední kolo mistrovské nadstavby skončí 8. července a kvalifikace o Evropskou ligu má rozhodující duel na programu o čtyři dny později. Samozřejmě za předpokladu, že se situace nezmění a restartovaná liga bude pokračovat podle nachystaného scénáře.

„Nemůžeme samozřejmě vědět, co k čemu dojde za čtrnáct dnů, natož za tři či pět týdnů. Může se stát, že koronovavir někde vybuchne a některý tým trefí," je si vědom šéf LFA Dušan Svoboda, že navzdory příznivému vývoji posledních dnů a týdnů se může přihodit všechno a riziko tudíž zůstává.

Navíc ani kalendář UEFA nemá v tuto chvíli stále ještě finální podobu, i když v pracovní verzi počítá s tím, že by kvalifikační předkola o účast v Lize mistrů a Evropské lize měla začít už v srpnu.

„A českým klubům v nich půjde o sezonu 2021/2022 a o to, aby jich mělo nadále pět zaručenou účast v kvalifikaci. Český fotbal bude totiž v koeficientu obhajovat víc než sedm bodů z pětadvaceti. Jestli se nám to nepodaří, přijdeme o pět míst v evropských soutěžích a budeme se muset spokojit jen se čtyřmi," připomněl nejvyšší muž mistrovské Slavie Jaroslav Tvrdík, proč bylo a bude důležité, aby liga skončila už v první červencové dekádě a pohároví zástupci měli dostatek času na přípravu.

Předseda představenstva fotbalové Slavie Praha Jaroslav Tvrdík (vpravo) přichází na jednání ligového grémia Ligové fotbalové asociace v Praze.

Vít Šimánek, ČTK

A nic na tom nemění, že UEFA teprve rozhodne, zda kvalifikace skutečně v srpnu odstartuje.

Přijmy z Evropy jsou klíčové

„Logicky. Vždyť není dohraná ani Evropská liga, ani Liga mistrů, podle posledních informací francouzské kluby Paris Saint Germain a Lyon nemohou hrát doma, nevíme, jak to bude s cestováním za hranice, podmínkami, které budou platit," připomněl Svoboda.

„Ani naším zájmem ale nebylo a není posílat kluby, aby dva týdny po skončení domácí soutěže hrály kvalifikaci," souhlasil s Tvrdíkovou argumentací, která se do termínové listiny restartované ligy nakonec promítla.

„Jde i o další aspekt. Příjmy z evropských pohárů jsou pro náš fotbal klíčové, protože převážně z nich je liga financována. Pokud bychom o ně přišli, šlo by o tragickou chybu, která by se promítala do českého fotbalu dlouhodobě," přidává první muž mistrovského klubu z Edenu, proč považoval za tak důležité, aby nadstavba skončila v první červencové dekádě a kluby reprezentující český fotbal se mohly připravit na případnou srpnovou kvalifikaci o evropské poháry.