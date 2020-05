Csaplár: Český klub může hrát semifinále Ligy mistrů. U Slavie vidím hodně otazníků

Takže jste si dal od trénování jen malou přestávku?

Získal jsem čas na čtení knížek od chytrých lidí z různých sportů, viděl jsem hodně zápasů. Vzdělávám se a chci se zase o něco posunout. Pokud dostanu nabídku od nového klubu, přijdu nachystaný. Se záměrem, srovnat obrovský rozdíl mezi českými a západními kluby.

Pořád máte chuť jít hlavou proti zdi?

Víte, já ani teď nepochybuju, že v Česku jde stvořit klub, který může vyhrát Evropskou ligu a hrát semifinále Ligy mistrů. Vůbec o tom nepochybuju! Jenže na to byste se museli vzdělávat, být na hřišti od nevidím do nevidím, dělat si to těžší. Jednodušší je říct, že Csaplár je blbec, budu to dál dělat podle svého. Ale vyrábět fotbal po Česku je cesta do pekla. Není to vůbec tak, že v Česku se rodí blbci a na Západě Terminátoři. Musíte ale vědět, čím můžete konkurovat. Na to potřebujete studovat, nasávat nové trendy, nový způsob trénování.

Stále věříte, že lze v Česku vybudovat klub západního střihu?

Dokázali jsme to tenkrát v Liberci, v několika obdobích Sparta. Zásadní otázka je, jak dlouho na této cestě klub v Česku vydrží. Moje zkušenost je taková: Někam přijdu, přinesu něco nového, lidi jsou nadšení. Přinese to většinou sportovní, ekonomický výsledek. Jenže období, kdy projekt šlape, vydrží maximálně dva roky. Největší problém českého fotbalu je udržet náročnost, kvalitu, nastavená pravidla.

Slavia laťku nezvedla? Její účinkování v Lize mistrů je hodnoceno vysoce pozitivně.

Zaplaťpánbůh, že se Slavia do Ligy mistrů dostala, že tyto zápasy mohla hrát. U mě je tam ale hodně otazníků.

Jaké?

Řekněme, že tohle není moje cesta. Na mě je moc rozhazovačná, málo ekonomická. A z pohledu klubu málo náročná.

Jak to myslíte?

Nemůžu koupit třicet hráčů z české ligy, aby pětadvacet z nich nehrálo. Oslabím tím konkurenci.

Nástup rivalů před březnovým derby Slavia - Sparta v Edenu.

Vlastimil Vacek, Právo



To je ale přece pro Slavii příznivé.

Pokud máte nejvyšší cíle, tohle dobré není. Bayern za dob šéfa Uliho Hoenesse finančně podporoval tradiční kluby, které sestoupily. Chtěl, aby hrály bundesligu. Potřebujeme co nejtěžší soupeře, tvrdil Hoeness. Pokud někdo skoupí spoustu hráčů, jen zlomek z nich se uplatní a zbytek jde na hostování... Ti kluci přijdou do klubu, kde hráči berou desetkrát míň. Do prostředí, kam vlastně nepatří, kde být nechtějí. Pomáhá tohle českému fotbalu, české lize? Nepomáhá. Pomáhá to Slavii? No sakra ne!

Jakou cestu nabízíte?

Slavia potřebuje těžké soupeře, aby byla v Evropě silná. Pokud je to jinak, nejste ti velcí. Jen chcete drobný. Vyhrát českou ligu, shrábnout peníze z Ligy mistrů. Ale nepřemýšlíte, co dál.

Podle vás Slavia nebyla v Lize mistrů konkurenceschopná?

Někdo tvrdil, že Slavia v Champions League hrála nejlíp z českých klubů v historii evropských pohárů. Ano, klobouk dolů před ní. Ale zažil jsem Liberec. Když srovnám rozpočty, ten současný Slavie je desetkrát vyšší, než byl náš ve Slovanu. Klub financovaly české peníze, měli jsme jediného zahraničního hráče Baffoura. Slováky za cizince neberu. Vyřadili jsme Lyon, mistra Francie, tři španělské týmy, porazili jsme vítěze Ligy mistrů AC Milán. V poměru cena-výkon není tohle vůbec k diskuzi.

Peter Olayinka ze Slavie a Andreas Vindheim ze Sparty během derby "S".

Vlastimil Vacek, Právo



Krátce poté, co jste v říjnu skončil ve Zlíně, se z vás stal příležitostný dřevorubec. Vidíte v této práci svoji budoucnost?

Teď o tom nepřemýšlím. Práci v lese vnímám jako poslání, jako svůj osobní rozvoj, naučit se něco nového. Abych teď řekl: Jdu dělat do lesa a budu se tím živit, tak v této fázi to není. Fotbal dělám pořád, tři dny v týdny. Točím, stříhám, sebevzdělávám se. Mojí další vášní je burza, baví mě obchodovat.

Evidentně se nenudíte.

Navíc mám nabídku, abych od září na Kladně přednášel na nové Vyšší odborné škole profesních fotbalových studií. Učit by tam měli například Ivan Hašek nebo Tonda Barák.