Střelec Sparty z derby je dál na radaru evropského velkoklubu

Příběh, který trvá déle než rok. Již minulý zimní přestupní termín se psalo, že odchází z pražské Sparty do Turecka Benjamin Tetteh. K transferu sice nedošlo, dnes dvaadvacetiletý Ghaňan je nadále v letenském kádru. Zájem Galatasaraye Istanbul ovšem trvá dál. Podle informací z tureckých médií o Tetteha stojí renomovaný trenér Fatih Terim.

Velké nákupy jsou jejich styl. Hvězdný Radamel Falcao červenožlutým v útoku nestačí.

Přestože i na turecký fotbal tvrdě dopadla koronavirová krize, liga se znovu rozběhne až 12. června.

Galatasaray Istanbul se už ovšem rozhlíží po posilách pro příští ročník. A Benjamin Tetteh na něm nechybí. Server News1 dokonce tvrdí, že autor gólu z posledního derby se Slavií (1:1) je pro kouče Fatiha Terima vyhlédnuté číslo jedna.

Co k tomu říct? Viděli jste sami, říká Ladislav Takács o hlídání Benjamina Tetteha

Před rokem byli ve hře o letenského Benjiho také zájemci z Anglie, ghanské zdroje pak napsaly, že útočníka kupuje Galatasaray Istanbul za nějakých sedm a půl milionu eur, tedy přes 190 milionů korun.

K přestupu nedošlo a Tetteh pak ze svých výkonů hodně slevil, takže dnes se ve Spartě musí prát o místo v základní sestavě.

Zájemci o něj však stále jsou.

Také Kaya a Kanga do Turecka?

Turecko je destinací, kam by mohli zamířit i další sparťani. V létě by se měl do Galatasaraye natrvalo vrátit stoper Semih Kaya, který ve Spartě nikdy nenaplnil očekávání nejlépe placeného hráče české ligy.

Loni v lednu už si do klubu, z něhož do Prahy přišel, oskočil na hostování. K návratu pak měl nakročeno těsně před koncem přestupního termínu již letos v zimě, Galatasaray však nestihl transfer realizovat.

Na odchodu z Letné je také záložník Guélor Kanga, jemuž končí smlouva a bude volným hráčem. V zimě ho oťukávalo třeba španělské Leganés, jinak ovšem o gabonského záložníka stojí právě v zemi půlměsíce. Třeba lídr turecké ligy Trabzonspor, s nímž o Kangovy služby soupeří také renomovaný Besiktas.