Rána před restartem ligy. Fotbalista Mladé Boleslavi má koronavirus

Serveru potvrdila informaci mluvčí středočeské Krajské hygienické stanice Dana Šalamounová.

"Výsledek jeho testu byl k dispozici v sobotu, ještě se v ten den vyskytoval na přípravném utkání, ale hráči nebyli v kabinách, jen venku. Proto zatím nebylo třeba vyhlásit karanténu i pro další hráče. Je do ní umístěn jen ten jeden pozitivně testovaný. A také osoby, se kterými v předepsaném období přišel do blízkého styku, to ovšem není nikdo z fotbalového oddílu," uvedla Šalamounová.

Ostatní hráče Mladé Boleslavi čeká další test. "Ten by měl být proveden v úterý. A jeho výsledky pak budou známy podle toho, jak bude zatížena kapacita laboratoře, orientačně by to ale mělo být zhruba do 24 hodin," řekla Šalamounová. Vyjádření Mladé Boleslavi se zatím nepodařilo získat.

Středočeský celek má do restartované soutěže vstoupit v úterý 26. května domácím zápasem s obhájcem titulu Slavií.