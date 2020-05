Kladrubský vyléčil rýmu v koleni a těší se na restart ligy! Žene nás vidina první šestky, říká opora Dynama

„Koleno drží, paráda. Po operaci jsem najel na rehabilitační režim, pomalu jsem se zapojoval do běžeckých tréninků s klukama. Před čtrnácti dny jsem s nimi mohl být už na hřišti. Vyšlo mi akorát, že jsem připravený k pokračování ligy. Byť bez diváků, pořád se bude hrát o body," těší Kladrubského, který úspěšně absolvoval celou přípravu s třetiligovým Táborskem v uplynulém týdnu (výhra 5:1).

Nemá prý ponětí, kdy si meniskus poškodil. V koleni ho však píchalo už na konci podzimu. „Ale nepřikládal jsem tomu velkou váhu. Normálně jsem odběhal zimní přípravu, pak už ale bylo koleno v takovém stavu, že mi nepomáhaly ani prášky. Nedalo se dál hrát. Magnetická rezonance pak odhalila naštípnutý meniskus," podotýká 34letý obránce, který se nestrachoval, že vyšetření zjistí vážnější poškození.

„Doktoři vazy zkoušeli, byly pevné. Takže nejvíc se nabízel meniskus. Zaplaťpánbůh za to, bral jsem ho jako rýmu v koleni. Druhý den po zákroku jsem odešel po svých domů. S křížovým vazem se to vůbec nedá srovnat," uvádí Kladrubský s tím, že vyhráno zcela nemá. Při vyšetření totiž lékaři odhalili problém s chrupavkou, bývalý sparťan se nevyhne další operaci. V ideálním případě ji podstoupí po konci kariéry.

„Snad ještě chrupavka vydrží. Rehabilitace by byla na půl roku, vracet se by pro mě bylo těžký," povídá Kladrubský, který jako kapitán dovedl loni na jaře Dynamo zpátky mezi českou elitu. V ní senzačně atakuje první šestku. „Máme jí na dosah, je to náš hnací motor. Byla by škoda po takové sezoně to nezkusit," prohlašuje Kladrubský.

V době karantény ho ochranná opatření zasáhla také jako podnikatele, v Českých Budějovicích provozuje Barber Shop. „Kšeft stál dva měsíce. Majitel prostorů, které máme pronajaté, se ale zachoval skvěle. Řekl nám, že nájem teď nebude řešit, že se nedají vydělávat peníze. A že se domluvíme až co se všechno rozjede. Klobouk dolů před ním," dodává Kladrubský.