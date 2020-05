Jde do tuhého! Jeden z fotbalistů Slavie měl pozitivní test na koronavirus

Vedoucí tým nejvyšší soutěže pak situaci okomentoval aktuální situaci na svých internetových stránkách. "V pondělí 18. května proběhly plošné testy na koronavirus u hráčů Slavie, realizačního týmu a dalších lidí, kteří zajišťují činnost A-týmu. Jeden z hráčů měl pozitivní test. V tuto chvíli klub čeká na další pokyny hygienické stanice."

Zajímavostí je, že pro Slavii měla znovu začít FORTUNA:LIGA po koronavirové pauze v úterý 26. května utkáním v Mladé Boleslavi. Středočeský klub přitom už v pondělí oznámil pozitivní test jednoho z hráčů.

Jeden z hracu Slavie ma pozitivni test na koronavirus. Klub rusi dnesni pripravny zapas a vycka na dalsi pokyny hygienicke sluzby. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) May 19, 2020

Nejvyšší soutěž se má po více než dvouměsíční pauze rozběhnout v sobotu zápasem mezi Teplicemi a Libercem.

Dva pozitivní výsledky testů jsou samozřejmě vážnou hrozbou pro ligový restart. Nabízí se zásadní otázka, co se bude dít, pokud by do karantény musely celé týmy...?

"Vůbec nechceme spekulovat. Zatím potvrzujeme jeden případ ve Slavii. Stejně jako v Mladé Boleslavi, také v Praze určí další postup hygienická stanice," říká Štěpán Hanuš, mluvčí LFA.

Čekají na výsledky dalších testů

Asociace, která řídí obě nejvyšší domácí soutěže, se má podrobněji vyjádřit během dneška, kdy odpoledne zasedá ligový výbor.

"Čekáme ještě na výsledky testů ze všech ostatních klubů," poukazuje Hanuš.

ℹ️ | Pondělní plošné testování hráčů a realizačního týmu Slavie na přítomnost koronaviru odhalilo jednoho nakaženého. Klub v tuto chvíli čeká na další pokyny hygienické stanice. Dnešní plánované přípravné utkání s Vysočinou Jihlava je odloženo.



VÍCE ➡️ https://t.co/zBlnoNxfya pic.twitter.com/kgdutZ7RvV — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) May 19, 2020

Hygienická stanice by měla i v případě Slavie postupovat stejně jako u Boleslavi, kde do karantény nastoupil zatím jen pozitivně testovaný hráč. Spoluhráči a další lidé z jeho blízkosti budou znovu testováni během úterý.

"Naše opatření budou vycházet z toho, jaká byla míra kontaktu jednotlivých hráčů mezi sebou. To v současné době zjišťujeme," řekla ČTK ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová, která nechtěla spekulovat o konkrétních opatřeních. "Pokud spolu jen trénovali venku, tak ta opatření nebudou zásadní," doplnila.

Fotbalisté musejí z nařízení ministerstva zdravotnictví před začátkem soutěže absolvovat dva testy v rozmezí pěti až šesti dnů. Výsledky druhého musejí být k dispozici 24 hodin před zápasem. Třetí test hráči a realizační týmy všech klubů podstoupí mezi základní částí a nadstavbou.

Podle LFA bylo od pátku do neděle testováno 740 osob z 16 klubů první a druhé ligy. Výsledky pondělních odběrů zatím LFA nezveřejnila. Identitu pozitivně testovaných lidí asociace ani kluby neoznamují.