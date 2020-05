Kritický Kotal. Postavení Sparty neodpovídá jejímu jménu

Generálka na ligový restart ho nenadchla. Ba právě naopak. Fotbalisté pražské Sparty v duelu s druholigovou Viktorií Žižkov doma na Letné hned třikrát inkasovali a uhráli jen remízu 3:3. „Nejsem spokojený. Nemá smysl víc rozebírat takto v rozhovoru, uděláme to interně,“ avizuje trenér Václav Kotal, že v kabině bude mít spoustu kritických připomínek.

Sparta v předchozích tréninkových zápasech dvakrát porazila Jihlavu i dalšího druholigového soupeře Duklu, ale s Žižkovem měla na prázdném letenském stadionu víc práce.

Domácí hned třikrát prohrávali. Sice pokaždé vyrovnali, trenéra však namíchli.

„Obranná fáze je věcí celého mužstva, otázkou správného postavení, okamžitého přepínání do obrany... A tentokrát to od nás bylo pomalé. Mohli jsme vstřelit i více branek, ale pro nás musí být krédo s takovým soupeřem gól nedostat. A inkasovali jsme tři! Základní věc, bez kvalitní obranné fáze to nepůjde," hartusí Václav Kotal v rozhovoru pro klubový web.

Plzeň musí být motivací

Jeho mužstvu patří před obnovením soutěže až devátá příčka v tabulce. Po remíze v generálce si hráči vyslechnou své.

„Sparta je klub, který má nějaké jméno. Naše postavení v tabulce je špatné. Jsem sparťan a vadí mi to. Musíme to nějak napravit, přistupovat podle toho k zápasům a vyřešit naši situaci," zdůrazňuje kouč mužstvu.

Letenské čeká atraktivní restart. Příští středu hostí Plzeň, která byla na startu jara rozjetá a začala znervózňovat vedoucí Slavii.

„Takové utkání přece pro nás musí být správná motivace... A věřím, že bude. S hráči si vyhodnotíme zápas s Žižkovem a budeme se připravovat na ligu," plánuje Kotal.