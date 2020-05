Liberec prodloužil smlouvu s katem Sparty, který pod Ještědem začal bydlet ve svém

„Jsem tady spokojený. První rok to bylo trápení, ale pak se to nakoplo. Doufám, že mi vydrží zdraví. Nikde není napsáno, že v Liberci dohraju kariéru. Věřím, že když na sobě budu makat, vydrží mi výkonnost a budu mít nějaká čísla, Liberec mi umožní se v kariéře posunout. Ještě bych chtěl něco zkusit, bude mi teprve 29 let," říká odchovanec Hradce Králové.

Bylo to jednoznačné rozhodnutí, nebo byl ve hře i odchod? Spekulovalo se například o zájmu Sparty, které jste v této sezoně dal čtyři góly.

Spekulace jsou vždy, ale jsem teď v Liberci maximálně spokojený, nic mi tady nechybí. S vedením jsem domluvený, že kdyby se mi dařilo a na klub přišla rozumná nabídka, nebudou mi bránit. Doufám, pokud by se tak stalo, slib dodrží.

Tomáš Malinský ze Slovanu Liberec oslavuje gól na Letné.

Souvisí s prodloužením kontraktu i to, že jste si v Liberci pořídil vlastní bydlení?

Jen trochu. Když člověk podepíše smlouvu na tři roky, může tady být dýl a je dobrý, když má kde bydlet. Ale nájem jsou dle mého vyhozené peníze. V dnešní době je tolik možností, jak s nemovitostí nebo hypotékou naložit, že mi to přijde jako lepší volba.

David Bartek z Bohemians bojuje o míč s Tomášem Malinským z Liberce

Prožíváte nejlepší sezonu v kariéře?

Nějaká čísla mám, takže podle herního vytížení a počtu branek je zatím nejúspěšnější. Doufám, že na to navážeme jako tým a budeme mít výsledky a skončíme ve skupině o titul, kde je přeci jen blíž do pohárové Evropy. Chceme teď zvládnout zápas v Teplicích. Kdyby se sezona náhodou ukončila, nacházeli bychom se na čtvrtém místě, a to nám zaručuje poháry.

Dokážete si představit, jaké to bude hrát bez fanoušků?

V Česku fanoušků zase tak moc nechodí, vyjma Plzně, Slavie a Sparty. Mrzí nás to, bude to smutný, ale co se dá dělat. Alespoň, že můžeme zápasy hrát. Už jsme to zažili na Slavii. Bylo to trochu zvláštní a samé to bude asi i teď. Rozdíl bude možná jen v nějaké zapálenosti do hry. Možná tam nemusí být tolik emocí a může se to odvíjet v přátelštější atmosféře, fanoušci dokážou hráče přeci jen vyhecovat. Ale uvidíme, nikdo to nezažil, jsou to jen spekulace. Třeba se nakonec budeme divit a zápasy budou mít slušnou úroveň.

Výhra je doma. Fotbalisté Slovanu Liberec (zleva): Jan Mikula, Jakub Pešek, Tomáš Malinský, Achmed Alibekov a Matěj Hybš oslavují vítězství 2:0 na půdě Sparty.

Bez diváků bude na hřišti vše slyšet. Budete si dávat více pozor na pusu?

Budou slyšet nadávky, pokyny od trenérů... (zamyslí se) Myslím, že v zápalu hry to z člověka jde tak jako tak. Uvidíme. Myslím, že postupem času se opatření začnou stejně rozvolňovat a že budou na tribunách lidi přibývat.

Případný gól se doporučuje neslavit v chumlu hráčů, máte tohle na paměti?

Když dám já nebo kdokoli jiný gól, určitě se budu radovat. Myslím, že v tu chvíli si to člověk ani neuvědomí. Však pro někoho to může být třeba i první ligový gól a určitě ho bude chtít oslavit. Navíc se s kluky na tréninku společně všichni potkáváme, takže zrovna při oslavách nevidím nějaký problém z pohledu nákazy. Prohlížel jsem si i manuál a při rozcvičkách na zápas mají být týmy oddělený, což mi přijde trochu na hlavu. Při zápase se stejně budeme všichni potkávat. V některých částech je manuál dělaný prapodivně. Ale budeme ho dodržovat a doufáme, že se liga dohraje.

Liberecký fotbalista Tomáš Malinský.

Jak snášíte pravidelné testy na koronavirus?

Jsou různé druhy testů. Nám je dělali pomocí špejle do nosu. Musím říct, že první byl pro mě v pohodě a dnes jsme podstupovali druhý. Říkal jsem, ať mi zkusí druhou dírku a tou mi to nešlo, takže to udělali tou samou. Je to trochu nepříjemný, ale dá se to.