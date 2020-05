Zápasy bez diváků? Ze Slovenska jsem zvyklý, tam nepříšli i když mohli, říká Guľa

Do fotbalové Plzně vstoupil pravou nohou, od jeho lednového příchodu český vicemistr válí. Trenér Adrian Guľa dostal do týmu drajv a herní kvalitu. Do jara Viktoria vlétla jako velká voda, vyhrála všechny čtyři zápasy. Pár dnů před restartem ligy slovenský kouč věří, že mužstvo během koronavirové pauzy ze svojí síly nic neztratilo.