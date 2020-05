Bídná série trvá. Hoftych si při výjimečném utkání s pofidérními nařízeními vybavil trumpetisty ze Střížkova

„Chyběla nám lehkost a rychlá kombinace. Určité situace jsme chtěli dohrávat fotbalově více, než bylo potřeba. Rozhodila nás hodně laciná první branka po ztrátě při přechodu do útoku. Po pauze jsme chtěli hru zrychlit, střídáním se dostat k větší aktivitě. Jenže po fatální chybě v obraně, kdy dva hráči nepokryjí jednoho soupeře, jsme inkasovali druhou branku," rekapituloval Pavel Hoftych, trenér Liberce, souboj v Teplicích, při němž domácí slavili výhru 2:0.

Hoftychův výběr přitom do první inkasované branky zápasu vládl. „Chtěli jsme hrát rychle a kombinačně po křídlech, což nás zdobilo před vynucenou přestávkou. Nevstoupili jsme do zápasu špatně. Měli jsme dostatek šancí i takových pološancí, jenže jsme s nimi zle naložili nebo nás vychytal Grigar," věděl Hoftych.

Mrzelo jej, že některé z tradičních opor zůstaly daleko za svým maximem. „Někteří hráči nezahráli podle našeho očekávání," připustil. „Chyběla nám větší forma Alexe Baluty, jemuž se v Rumunsku narodilo dítě. Jenže do země nemůže, což se na jeho rozpoložení pochopitelně projevuje a má daleko do pohody, v níž byl před přerušením soutěže," vysvětloval Hoftych.

Výjimečný zápas za výjimečné situace

Odmítal, že by se na jeho svěřencích při utkání, v předešlém průběhu jara dvakrát odloženém kvůli nezpůsobilému terénu, jakkoliv podepsala epidemiologická opatření provázející sobotní bitvu.

„Jasným mottem dne bylo slovo koncentrace. Jasně, některá z těch nařízení jsou pofidérní a nemají logiku, ale postupně se to snad bude uvolňovat. Prostě šlo o výjimečný zápas za výjimečné situace. Některé kluky, od nichž bychom to nečekali, atmosféra zasáhla a byli nervóznější než obvykle. Ale roušky ani jiná opatření za naši prohru nemohli," nehledal výmluvy Hoftych.

Hráči Teplic se radují z gólu proti Liberci, který dal Tomáš Kučera (vlevo vpředu).

Ondřej Hájek, ČTK

Zaskočilo jej, že ač byl stadion prázdný, úplně komorní atmosféra nepanovala. Domácí klub totiž připravil zvukovou smyčku s povzbuzováním, která zněla z reproduktorů. „Vybavil jsem si období, kdy jsem trénoval Bohemku a v lize hrál klub jménem Střížkov, který měl při domácích zápasech vždy čtyři trumpetisty. Tohle bylo hodně podobné. Vytvořit pravou atmosféru je prostě nemožné. Bylo to takové smutné. Ale prostě to tak je. Jsme hlavně rádi, že liga pokračuje. A věříme, že se lidé do ochozů brzy vrátí," říkal Hoftych.