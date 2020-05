Fotbalová Opava si pojistila služby manažera Grussmanna

„Jednání jsme vedli už dříve, ale přibrzdila nás pandemie onemocnění covid-19. Nyní jsme se znovu sešli a domluvili jsme se na víceleté smlouvě. Ta má za cíl posílit stabilitu sportovního úseku v této nejisté době," říká předseda představenstva SFC Opava Zdeněk Viktorin. „Lojza Grussmann je ve fotbalovém prostředí respektovanou osobou s vysokým morálním kreditem a má naši plnou důvěru," pokračuje Viktorin.

Bývalý hráč Vítkovic, Baníku Ostrava, Opavy, Olomouce a španělského Betisu Sevilla začal trenérskou kariéru v roce 2001 v Novém Jičíně, kde vypomáhal i jako hráč. Následně se přesunul do Jakubčovic nad Odrou, kde ambiciózní Tatran dovedl až do druhé ligy. Majitel klubu Josef Hájek poté prodal druholigovou licenci pražské Dukle a Grussmann se vrátil do Vítkovic. V létě roku 2011 se stal asistentem trenéra Ľubomíra Luhového v druholigovém Třinci a o dva a půl roku později přijal nabídku na post generálního manažera v Opavě.

Sportovní manažer opavského klubu Alois Grussmann (vlevo) s novou posilou Janem Hoškem.

Podílel se na postupu z třetí až do nejvyšší soutěže v roce 2018, kam opavští fotbalisté poprvé v historii postoupili jako vítěz druhé ligy. Významným úspěchem, kterého klub za manažerského působení Aloise Grussmanna dosáhl, bylo finále MOL Cupu v roce 2017. V něm Opava podlehla Zlínu na Andrově stadionu v Olomouci 0:1.

„Opava je mou srdeční záležitostí, proto jsem rád, že jsme se domluvili na dlouhodobém kontraktu. Fandové se tak nemusí obávat, že bych v případě sestupu v klubu skončil," vysvětluje Grussmann.

V aktuálním ročníku první ligy patří Opavě před restartem ligy předposlední 15. příčka. Na poslední Příbram má náskok tří bodů, na první nebarážovou pozici, která patří Karviné, ztrácí bodů šest. A právě proti Karviné vstoupí Opava v rámci 25. kola ve středu (od 18 hodin) do znovunastartovaného ligového ročníku.

„Na sestup nikdo z nás nemyslí. Je před námi opětovný rozjezd Fortuna ligy, na který se plně soustředíme. Víme, že nás čeká náročný finiš, věřím ale, že se nám podaří uspět a udržíme Opavu v nejvyšší soutěži," doplňuje bývalý reprezentant.