Zlínský kouč Páník je natěšený na odloženou premiéru v Jablonci: Mnohem víc jsem si kluky načuchal

Těšíte se?

Jasně. Všichni trénujeme především proto, abychom hráli. Je dobře, že se liga zase rozběhla. Uvidíme, zda se ji podaří dohrát. Musíme všichni doufat, že se nepřihodí nic, co by její dokončení mohlo zhatit.

S koučem Jablonce Petrem Radou vás pojí kamarádské vztahy. Zavolali jste si před ligovým restartem?

Ne. Nemám to ve zvyku. Potkáme se až před zápasem na stadionu a určitě se přátelsky pozdravíme. To stejné předpokládám po skončení utkání, ať dopadne jakkoliv. Máme spolu výborný vztah, chováme k sobě vzájemně úctu.

Před znovuobnovením nejvyšší soutěže jste vyhráli všechna tři přátelská střetnutí. Naplňuje vás to optimismem?

Do jisté míry ano. Cením si zejména závěrečného pětigólového triumfu na hřišti druholigového Brna, které se netají ambicemi na postup. Hlavně ve druhé půli jsme předvedli agresivní a přímočarý fotbal. Nesmíme ovšem propadnout žádné euforii. Mistráky budou úplně něco jiného. Pevně ale věřím, že se nám co nejdřív povede poskočit z čtrnáctého místa v tabulce výš.

Nepomohla vám paradoxně nucená přestávka k lepšímu poznání mužstva?

Dá se říct, že v tomto smyslu to nakonec pro nás byla skutečně výhoda. Bezprostředně po návratu do Zlína jsem velmi dobře znal jen zhruba třetinu hráčů. Teď už vím skoro všechno o celém kádru. Mnohem víc jsem si kluky načuchal, jak já říkám. Navíc jsme stihli doléčit pár zranění. Sestava, která vyběhne v úterý v Jablonci na trávník, se bude dost lišit od jedenáctky, kterou bych postavil v polovině března.

V některých přátelských duelech jste zkoušel obvyklého špílmachra Jiráčka na levém kraji obrany. Může to být alternativa?

Rozhodně. Petr je nesmírně zkušený, umí i na nezvyklém postu skvěle číst hru. Vzadu dokáže i notně přitvrdit. A velmi dobře spolupracuje s Čanturišvilim, který operuje před ním ve středu pole.

V dobrém světle se ukazuje také mladičký Guinejec Conde, který přišel v zimě z třetiligového Táborska...

Je to tak. Je silný, má velkou dynamiku a umí organizovat hru. Získá i balony, o nichž by člověk neřekl, že se dají uhrát. Časem by mohl být ještě lepší než Traoré, jenž si ve Zlíně vybojoval angažmá ve Slavii.

Obáváte se zběsilého tempa, jakým se bude ligová soutěž dohrávat?

Věřím, že máme dostatečně široký kádr, abychom náročný program zvládli. Bude ale samozřejmě záležet na tom, kolik budeme mít zraněných a vykartovaných fotbalistů. S povděkem kvituju možnost pěti střídání, umožní to v závěrech zápasů notně vygradovat tempo hry. Po čtyřech až pěti kolech budeme vědět mnohem líp, jak na tom jednotlivá mužstva jsou.

Co říkáte na to, že se minimálně zpočátku bude hrát před prázdnými tribunami?

Aspoň se hráči nebudou moct vymlouvat, že neslyší moje pokyny. (úsměv). Pro fotbal bude ale samozřejmě mnohem lepší, až se hlediště zase zaplní.

Po duelu v Jablonci budete ale hostit Baník, který za normálních okolností podporují i venku stovky příznivců, kteří jsou hodně slyšet. V tomto případě může být zápas bez diváků pro vás výhoda, ne?

Pokud se na to podíváme takhle, tak možná ano. Ale pro ligu by určitě bylo lepší, kdyby mohli hluční ostravští fandové zaplnit jako vždycky tribunu za jednou z branek. Našich příznivců by zřejmě přišlo taky dost, určitě by se hrálo v báječné kulise minimálně před pěti tisíci diváky. O to teď bohužel všichni přijdeme.