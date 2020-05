Zkušenosti z anglických týdnů přijdou vhod, kvituje před restartem ligy slávistický kouč Trpišovský

Jednu velkou výhodu oproti většině ostatních týmů mistrovská Slavia nesporně mít bude. Na zběsilé tempo, které na fotbalovou ligu v nastávajících dnech a týdnech čeká, je navyklá. „Skutečně víme, do čeho jdeme. Polovina hráčského kádru a celý realizační tým ví, co cyklus zápasů středa - neděle přináší, takže s tím problém mít nebudeme,“ přitakává slávistický trenér Jindřich Trpišovský před restartem nejvyšší soutěže, který čeká na jeho svěřence už v úterý večer v Mladé Boleslavi.

V loňské sezoně na scéně Ligy mistrů, v té předchozí v Evropské lize si Slavia na anglické týdny dostatečně přivykla, takže hráči vědí, co představují a trenérům je zase jasné, jak na zvýšenou zátěž svých svěřenců reagovat a jak přizpůsobit přípravu.

„Dva roky nepřetržitých zkušeností přijdou vhod," přiznává kouč mistrovského celku z Edenu, že o výhodu nesporně jde.

Jindřich Trpišovský při prvním tréninku Slavie v osmičlenných skupinách.

Důležitou a pro jeho tým potřebnou, protože před cestou k prvnímu duelu obnovené soutěže se fotbalisté Slavie museli vyrovnávat s problémem, na který ostatní ligové celky nenarazily.

Poté, co Ligové grémium odsouhlasilo ligový restart, totiž vyšel jeden z prvních testů na koronavirus v Edenu pozitivně, takže Trpišovského tým musel přerušit přípravu a odpadl mu i plánovaný přípravný zápas. Sešívaní tak vlastně jako jediní z celé ligy nesehráli žádné přípravné utkání, které by trenérovi ukázalo, jak na tom sešívaní vlastně jsou.

„Nešlo o jednoduchou situaci, takže jsme byli samozřejmě rádi, že opakovaný test už byl negativní a my mohli zase začít trénovat a chystat se na první ligový zápas. S výpadkem v tréninku se vyrovnáme, v tom bych handicap nehledal, protože předtím jsme se připravovali dva měsíce. Přípravné utkání ale samozřejmě chybí," netají Trpišovský.

Stejnou neznámou pro něho bude pochopitelně i soupeř a forma, kterou stačili Středočeši nabrat. „Je to o spoustě proměnných, takže nikdo vlastně neví, co očekávat. Nehrálo se strašně dlouho, takže jiná byla forma a výkonnost mužstev ve chvíli, kdy byla liga přerušená a jiná bude teď. Začínáme novou soutěž a všechno bude jinak. Přitom ani studijní materiály, z nichž by se dalo něco vyčíst a vypozorovat, nejsou k dispozici," připomíná slávistický kouč, že už sobotní dohrávka na teplických Stínadlech mu dala za pravdu.

Restart ligy, který na mistrovskou Slavii čeká v úterý ve 20 hodin v Mladé Boleslavi, bude mít samozřejmě vzhledem k panujícím opatřením svá specifika. A zdaleka nejde jen o to, že se bude hrát bez diváků.

Fotbal v době koronavirové... Eden se změnil v testovací laboratoř.

„Nařízení jsou platná, takže je musíme dodržovat. V praxi to třeba znamená, že k dispozici budeme mít na stadionu jen jednoho maséra, který si bude muset od tejpování po masáže poradit se vším. Celý realizační tým pojede do Mladé Boleslavi osobními auty, změn bude oproti jiným zápasům skutečně hodně," připouští Trpišovský.

Absence fanoušků bude pochopitelně jednou z nich. „Na soupeřových hřištích půjde o menší výhodu, doma nám ale naopak budou scházet, protože jsme na jejich podporu zvyklí. Fanoušci sice do hlediště nemohou a na stadionech nebudou, my ale pochopitelně cítíme zodpovědnost, kterou k nim a celé Slavii máme. A podle toho se připravujeme, abychom jim po dlouhé pauze fotbal zpříjemnili. Hlavně výsledky," ujišťuje trenér červenobílý národ fanoušků a posílá jim přitom povzbudivý vzkaz.

Stoper David Hovorka je po dlouhé absenci způsobené zraněním zpátky a už zase trénuje. „Je na tom dobře. Nejenže běhá, ale už začal individuálně trénovat i s míčem. Je to velká vzpruha pro něho i pro nás."