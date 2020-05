Sešívaným se ulevilo. Slavia může večer hrát!

Hurá, jdeme na to! Brankář Slavie Praha Ondřej Kolář a spol. se mohou radovat...

Bitva o obhajobu titulu je pro ně zase otevřená. "Další test negativní. Večer definitivně hrajeme!" hlásí na twitteru šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Sešívané tedy v úterý od 20:00 čeká návrat na ligové trávníky na hřišti Mladé Boleslavi.

Negativní výsledky testování v pátek umožnili A-týmu návrat do tréninku. Nutný však byl ještě další test v pondělí. A jeho výsledky u všech dopadly dobře.

„Všem se nám v pátek samozřejmě ulevilo. Byli jsme ve velké nejistotě a báli se, že by někdo z nás mohl být také pozitivní a vystavit riziku klub a případně naše rodiny. Jsme rádi, že je zbytek zdravý a můžeme pokračovat v práci, kterou máme rozdělanou. Tvrdě jsme trénovali a připravovali se na dohrávku sezony. Jsem tak strašně rád, že budeme moct opět začít," těší se na souboj s pátým týmem tabulky brankářská jednička Ondřej Kolář.

„Samozřejmě se hrozně moc těšíme. Je to konečně ostrý start, dva a půl měsíce jsme byli bez fotbalu, větší část té doby jsme se připravovali de facto sami. Ostrý zápas nám všem chyběl," dodává na klubovém webu Jan Bořil, kapitán lídra tabulky.

Kvůli jednomu pozitivnímu případu v řadách hráčů však nestihli sešívaní odehrát žádné přípravné utkání. „Těžko říct, jestli je to pro nás velká nevýhoda. Sice jsme nehráli zápasy, ale trénovali spolu a myslím si, že jsme tolik neztratili. Neřekl bych, že by byla nevýhoda nějak velká. Pro všechny to teď bude stejné, jako větší mínus určitě vnímám, že u zápasů nebudou plné stadiony fanoušků," přemítá Bořil.