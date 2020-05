Reprezentační kouč je natěšený, až bude sledovat ligu na vlastní oči. Snad se brzy dočkám, věří Šilhavý

I reprezentační kouč se dočkal. Doba koronavirová končí, fotbal se vrací na stadiony, a i Jaroslav Šilhavý je natěšený na restart ligy. „Věřím, že se časem uvolní stávající hygienická opatření natolik, že se také dostanu do hlediště, abych sledoval zápasy a adepty reprezentace na vlastní oči,“ svěřoval se trenér národního týmu ve virtuálním rozhovoru, v němž odpovídal na otázky novinářů.

Fotbal zmizel na dva a půl měsíce ze scény, reprezentace musela oželet plánovaný březnový sraz i cestu za oceán, kde se měla v rámci amerického turné utkání s Mexikem a Hondurasem, trenér Šilhavý si však ani v této prazvláštní době na nedostatek práce stěžovat nemohl. Natož aby se snad domo nudil. „Bylo to zvláštní období. Záměrně mluvím v minulém čase, protože doufám, že už je za námi," přiznával před objektivem kamery.

„Neměl jsem ale skutečně pocit, že bych se nudil, protože práci jsem si vždy našel. Hlavně u videa, protože jsem sledoval zpětně některé zápasy, měl jsem čas udělat si pořádek ve sportovních věcech, probíral jsem nashromážděné analýzy, statistiky, data... Narazil jsem přitom na spoustu věcí, o kterých jsem nevěděl, nebo jim v prvních chvílích nepřikládal zase až takový význam. Nic zásadního, spíše detaily a maličkosti, ale zajímavé to bylo," líčil Šilhavý, že si práci vždy našel.

„A navíc jsem měl najednou daleko víc času na rodinu a vnučky. Tři týdny jsme u nás měli dceřiny holčičky. Jsou ještě malé... Jedna má tři roky, druhé je půldruhého roku, takže si na zahradě většinou vystačily samy. Ale když bylo potřeba, dědeček by samo sebou k dispozici," prozradil trenér, že si mohl dopřávat obyčejných radostí, které jdou jinak stranou.

Rozhovor s Jaroslavem Šilhavým

FAČR

„Se synovou vnučkou Nikolkou jsme zkoušeli i fotbal. Její starší brácha kope v Bohemce, takže se mu chce vyrovnat a my museli hrát s ní," pochlubil se reprezentační kouč, že si i do balonu kopnul.

„A také jsem chodil běhat, vyráželi jsme do lesa, pracovali na zahradě, a proto jsem za nepřibral ani kilo navíc."

Na setkání se svými svěřenci si bude muset reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý počkat až do sprna.

Pavel Dosadil, Sport.cz

Trenér je tedy ve formě a teď bude zvědav, jak na tom jsou fotbalisté, které bude sledovat. Ti v tuzemsku, stejně jako legionáři v cizině.

Hráči, kteří tvořili na podzim kostru národního týmu, stejně jako adepti, kteří mají možnost si svými výkony říct o reprezentační dres.

Pavel Kadeřábek (vlevo) z Hoffenheimu atakuje Gerrita Holtmanna z Paderbornu.

Pool, Reuters

„Samozřejmě sleduji budesligu, která se rozběhla jako první, pochopitelně mluvím s našimi hráči, kteří v ní působí. Nedávno třeba s Pavlem Kadeřábkem, který se podivoval, že týden před obnoveným startem museli prožít v hotelu, kde podstoupili i testy na koronavirus," připomněl Šilhavý německou důkladnost a preciznost, která posloužila jako inspirace i pro českou ligu.

„Není to samozřejmě komfortní situace, protože příprava na restart soutěže byla krátká, ale bundesliga zvládla restart dobře a fotbalová kvalita neutrpěla. I když fotbal před prázdným hledištěm je pochopitelně zvláštní, neboť divácká kulisa chybí. Na stadionech i u televize."

Stejné to samozřejmě bude i při návratu ligového fotbalu v tuzemsku.

„Zdravotní stránka je podstatná, takže ji musíme brát v potaz v první řadě. Ale zase přijde čas, kdy se bude hrát před diváky," utěšuje Šilhavý fanoušky i sám sebe, protože i jemu fotbal moc schází.

V nastávajících dnech a týdnech, kdy se česká liga rozběhne zběsilým tempem, si ho užije vrchovatě. Stejně jako hráči, kteří se budou muset vyrovnávat s pravidelnými „anglickými týdny", které jsou a budou pro mnohé z nich nezvyklé. Zvláště se zátěží, kterou přinesou.

„Zase jsme u toho, že příprava na obnovený start soutěže nebyla komfortní, což výkony hráčů ovlivní, ale nebojím se, že by nabitý program hráči nezvládli, nebo že by snad hrozilo větší riziko zranění. Jsou to profíci, určitě nezaháleli, neboť si jsou vědomi, že si vydělávají svým tělem," je přesvědčen reprezentační kouč, který se sejde se svými svěřenci nejdřív poslední srpnový den.

„S asistenty už jsem se sešel. Debatovali jsme a diskutovali, domlouvali se, na který fotbal vyrazíme až to doba a panující opatření dovolí. Budeme pochopitelně hráče sledovat a snažit se s nimi být v kontaktu. Jasně že jim nevolám každý týden, abych se vyptával, jak se mají. Spíš když se potýkají se zraněním nebo se vyskytne nějaký problém. Třeba kluci působící v Itálii byli zpočátku hodně nervózní a takový Kuba Jankto nesl situace docela těžce," prozazoval ve videorozhovoru Šilhavý.