Takovou kanonádu Ďolíček dlouho nezažil. Vysněný start, lebedí si kouč Klusáček

Takovou kanonádu neviděl Ďolíček přes dva roky. Za normálních okolností by byl v obrovské extázi. Fotbalisté Bohemians totiž ve středečním ligovém duelu nasázeli Teplicím čtyři góly (4:0). A nebýt pohotových zákroků brankáře Grigara, odjeli Severočeši od Botiče s potupným debaklem.

„Všechno se nám sešlo, gólů jindy tolik nedáváme. Budeme ale rádi, když se nás to bude držet i dál. Dá se říct, že jsme prožili vysněný restart. Podstatné byly tři body, podařilo se nám protočit i víc hráčů, což je plus do dalších zápasů," lebedil si trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Jeho tým při opětovném vstupu do ligy zaválel. Kousal, štípal, hrál s chutí, byl produktivní. Po zápase na trávníku pak vysekl děkovačku pro hrstku fanoušků na hlavní tribuně i pro desítky příznivců na balkonech a terasách okolních domů, kteří Klokany po celý zápas podporovali.

„Vnímal jsem fanoušky kolem stadionu i ty na balkonech. Nevím, jestli je viděli i kluci na hřišti, ale obrovsky nám pomohli. Chtěl bych poděkovat i těm málo divákům, kteří měli šanci přijít do Ďolíčku. Přestože jim bylo málo, vytvořili dobrou atmosféru," pochvaloval si Klusáček.

Děkovačku vedl kapitán Jindřišek, který proměněnou penaltou položil základ k triumfu. Kromě něj se trefili i Hronek s Vackem, třetí gól si Teplice daly vlastní Knapíkem. Pražané tak zvýšili naděje na účast ve druhé nadstavbové skupině.

„Samozřejmě, ve skrytu duše pořád máme, že šance tady je. V tabulce pravdy na tom nejsme špatně. Uděláme maximum, abychom se tam dostali," uvedl kouč Bohemians 1905, kteří v této sezoně významně těží z domácího prostředí. U Botiče získali 25 z celkových 30 bodů.