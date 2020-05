Výkon nebyl hodný Teplic! Vadí mi, že hráčům je to kolikrát jedno, láteřil Hejkal po debaklu

„Naše defenzivní fáze byla strašidelná, Bohemce jsme darovali prakticky všechny góly. V sobotu s Libercem jsme šance přežili, v Ďolíčku to nás vytrestalo," zlobil se Grigar. Přitom Severočeši byli po triumfu nad Libercem v psychické pohodě. U Botiče ale propadli. Značnou část první půle vyhlíželi, jako by si přijeli v klidu zahrát, aby je to příliš nebolelo. Po dvou inkasovaných gólech do dvacáté minuty se už do zápasu zpátky nedostali.

„Nejsme psychicky odolní, nedokážeme zvládnout úspěšně dva zápasy za sebou. Dostaneme gól a úplně se položíme," povzdechl si Grigar. „Tohle je problém Teplic. Uděláme jeden výsledek a hráči si řeknou, že všechno půjde samo. Velká chyba, nepůjde! Tento výkon nebyl hodný Teplic. Moc mi vadí, že hráčům je to kolikrát jedno," láteřil trenér Stanislav Hejkal.

Zklamali ho především ti starší, zkušení v čele s Kučerou, který vyrobil hrubku v rozehrávce před druhým gólem Klokanů. „Podal špatný výkon, proto jsem ho o přestávce vystřídal. Zkrátka naši klíčoví hráči tentokrát tahouny nebyli," uvedl Hejkal, jenž kroutil hlavou nad zbytečným penaltovým zákrokem Kodeše, který za stavu 0:0 stáhl na malém vápně Pulkraba. Jindřišek vzápětí dostal domácí z penalty do vedení.

„Nechápu, proč když Kodeš vidí, že má spoluhráč míč na hlavě, fauluje. Nakonec jsme ale mohli dát po přestávce kontaktní gól, jenže vzápětí si dáme vlastence. Ten moment korespondoval s naším výkonem a přístupem," doplnil teplický kouč.

O víkendu jeho svěřence čeká veledůležitý duel s Opavou. Nezamává s nimi středeční debakl? „Doufám, že máme natolik zkušený tým, že se z porážky oklepeme a Opavu porazíme. Půjde o hodně, je to další zápas o záchranu. Vyhrát prostě musíme," burcuje Grigar.