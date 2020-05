Po direktu jsme se zvedli. I remíza má pro nás svoji cenu, tvrdí zlínský kouč Páník

„Obdrželi jsme rychlý direkt, avšak naštěstí jsme se z něj vzpamatovali. Na kýženou domácí výhru jsme sice nedosáhli, ale i bod má pro nás svoji cenu," tvrdí Páník po střetnutí s týmem, od něhož musel na sklonku loňského roku nuceně odejít.

Jeho celek dlouho neúspěšně dobýval defenzívu Baníku, který vyrukoval se třemi stopery. „Snažili jsme se udeřit z krajních prostorů. Byla to taktická válka. Ostravě pomohl nádherný vedoucí gól, ale my jsme se nevzdali. I díky možnosti pěti střídání jsme ke konci vystupňovali tempo, a nakonec jsme se po zásluze dočkali aspoň vyrovnání," kvituje Páník s povděkem.

Hráči Baníku se radují z gólu.

Dalibor Glück, ČTK

Brankáři Dostálovi inkasovaný gól z velké dálky nevyčítal. „Jánoš to trefil moc pěkně, těžko mohl s tvrdou střelou něco dělat. Snad k němu měli naši hráči v poli těsněji přistoupit," domnívá se.

O to, že Zlíňané nakonec neopouštěli hřiště se skleslými hlavami, se v závěru zasloužil bosenský záložník Adnan Džafič. „Viděl jsem, že ostravští hráči stojí v lajně na malém vápně, a tak jsem poodstoupil na hranici šestnáctky. Dostal jsem perfektní balon, jen jsem trnul, abych nepřestřelil bránu. Zaplaťpánbůh za plichtu. Ještě jsem potom zahrával nadějný trestňák, ale při něm jsem už tak přesnou mušku neměl," líčil šťastný Džafič.

Ostravany mrzelo, že přišli na poslední chvíli o vítězství. „Z několika nadějných brejků jsme bohužel nepřidali druhý gól, a pak jsme nezvládli závěr. První šanci Zlína jsme v poslední minutě přečkali, avšak z další jsme bohužel vzápětí už inkasovali," lituje kouč Baníku Luboš Kozel. „Je to pro nás velká škoda. Po ligovém restartu jsme uhráli dvě remízy. V tříbodovém systému by bylo lepší jednou zvítězit a jednou prohrát," přemítá.

Také střelci vedoucí branky Baníku Adamu Jánošovi zkalilo zlínské vyrovnání radost z nádherné trefy. Už v páté minutě mířil z téměř třiceti metrů do šibenice. „Zůstal jsem na chvíli úplně volný, a tak jsem to zkusil. Sledoval jsem let míče a věřil, že na něj gólman Dostál nedosáhne. Povedlo se, balon zapadl do sítě. Jen mě mrzí, že jsme náskok neudrželi až do konce," štve ho.

Připustil, že se jeho tým v závěrečné půlhodině zbytečně zatáhl do defenzívy. „Domácí nás zatlačili nakopávanými míči. Trochu jsme si přestali věřit. Velká škoda, že jsme si nakonec odvezli jen jeden bodík," uvažuje Jánoš. Cení si, že do Zlína dorazila i početná skupina ostravských fandů, byť musela zůstat na kopci za jednou z tribun. „Asi nic moc neviděli, o to víc si považujeme, že přijeli. To, že se teď musí hrát bez diváků, je pro nás velká nevýhoda. Hlavně když se hraje na Moravě. To míváme za normálních okolností vždycky v zádech obrovskou podporu," připomněl Jánoš.