Dvě třetiny gólů z penalt! Ať mi někdo vysvětlí, jestli je v tom spravedlnost, hořekuje kouč Slovácka

Sudí Radek Dubravský nařídil penaltu na konci prvního poločasu, kdy Jan Juroška vrazil do Jana Kuchty. „Po výborném centru od Martina Zemana jsem chtěl zakončit, akorát jsem cítil, že do mě někdo zezadu vrazil a spadl jsem. Nemohl jsem kvalitně zakončit. Myslím, že to byla jasná penalta. Rozhodčí sice trochu váhal, ale pak na pokyn asistenta penaltu písknul a myslím, že oprávněně. Byl to důležitý okamžik," popsal liberecký útočník Jan Kuchta moment předcházející vyrovnání na 1:1.

A právě prvotní reakce hlavního arbitra a až následné nařízení desítky popudilo hostujícího kouče Martina Svědíka.

„Nechápu a nerozumím tomu, když hlavní rozhodčí, který je od toho dva metry, ukazuje, že se nic nestalo. A pomezní, jenž je od toho mnohem dál, signalizuje faul a penaltu. To nemůžu překousnout," přiznal Svědík.

Jeho tým před rokem pod Ještědem inkasoval z penalty dokonce všechny tři góly z kopačky Libora Kozáka. Před čtyřmi lety zase proměnil Nikolaj Komličenko proti Slovácku U Nisy dvě desítky. Jak góly inkasované po faulech štvou Vlastimila Daníčka, který odehrál všechna zmíněná utkání? „Jakýkoliv gól štve, více k tomu asi ani říkat nechci..." poznamenal.

„Je to hodně zarážející. Přijedeme do Liberce a je proti nám šest penalt. Z tohoto pohledu jsem zklamaný, že k této situaci vůbec dojde. Rozhodčího gesto bylo jednoznačné: Nic se nestalo. Stál od toho dva metry. Ať mi pak někdo vysvětlí, jestli je v tom nějaká spravedlnost," poznamenal Svědík.

Hloupé Kadlecovo vyloučení

Vývoj zápasu ovlivnilo i hloupé vyloučení Michala Kadlece už v nastavené času prvního poločasu. „Šel jsem do souboje s Kadlecem, tělo na tělo. Rozhodčí to písknul v jeho prospěch, což jsem respektoval a pokračoval ve hře. Z ničeho nic se pak na mě Kadlec rozeběhnul a trefil mě. Spadl jsem, myslím, že to byla oprávněná červená karta. Hráč jeho kalibru, který toho má tolik za sebou, by tohle udělat neměl," popsal další jeden z klíčových momentů Kuchta.

Vyloučený Michal Kadlec ze Slovácka.

Radek Petrášek, ČTK

„Neviděl jsem úplně přesně, co udělal, ale ze strany Michala Kadlece je to hrubá nedisciplinovanost vůči týmu a hrubé ovlivnění výsledku. Na druhou stranu se musím taky vyjádřit k tomu, že jsem třeba neviděl žlutou kartu pro Kuchtu, který předtím šel třikrát loktem do Kadlece v nepřipravené poloze a není z toho vůbec nic. Jestliže se hledá nějaká míra, kde kartu dát a nedat, tak myslím, že tady měla přijít hned a k té situaci by třeba ani nedošlo... Navíc to bylo po penaltě, kdy plály emoce. Ale to říkám jen jako dodatek, jinak začínám s chybou u Michala, kde to byla hrubá nedisciplinovanost," doplnil Svědík.

Vyloučení změnilo ráz druhého poločasu, ve kterém se Slovácko i v deseti dobře bránilo a sahalo po cenné remíze 1:1. V poslední minutě však o třech bodech pro domácí rozhodl parádní ranou Martin Koscelník.

„Nelze říct, že bychom hráli špatně. Naopak, myslím, že jsme v bloku pracovali velice dobře. Udrželi jsme balon, hrozili i k soupeřově bráně a chtěli i v deseti rozhodnout. Ale přišla krutá 90. minuta a po neodehraném balonu nám soupeř dal druhý gól. Myslím, že tady šlo určitě uhrát lepší výsledek, ale jak je vidět, v Liberci nám není dáno. Asi ani z jednoho směru," uzavřel Svědík.