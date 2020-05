Čermákův hattrick: Pravá, levá, hlava. Vyšlo to hezky, smál se plzeňský záložník

Schválně jste si to takhle rozdělil?

Spíš góly připravuju, než je dávám, hattrick je u mě výjimečná věc. Těžko to takhle někdy zopakuju. Ve středu na Spartě jsem neproměnil dvě velké šance, teď jsem si všechno vynahradil. Měl jsem i štěstí. U prvního gólu ani nevím, jak se míč dostal do brány. Taková šmudla. Nejhezčí byl ten poslední, hlavou.

Přitom mezi hlavičkáře nepatříte.

Moc gólů jsem v životě hlavou nedal. Sám jsem byl trošku překvapený, kde se to ve mně vzalo. Ale nebyl jsem s nikým v souboji, hlavu jsem jenom nastavil. Jen škoda, že jsem hattrick nemohl oslavit před plným stadionem.

Jde o váš druhý hattrick v lize, premiérový jste zaznamenal před dvěma lety v Brně. Bude ten sobotní dražší?

Domluvím se s pokladníkem Alešem Hruškou. Pokud bude něco chtít, zaplatím. Ale když už jsem předtím jeden hattrick dal, doufám, že mě vezme na milost a platit už nic nebudu.

Zápas jste proměnili v exhibici, do boleslavské sítě jste sázeli jeden gól za druhým. Nebylo vám soupeře až líto?

Nevím, jestli jsme Boleslav zastihli ve špatném rozpoložení nebo ji zaskočili rychlými brankami. Každopádně se nám hrálo výborně, což je vidět i na výsledku. V půli jsme si říkali, že nechceme zopakovat to, co se nám s Boleslaví přihodilo na jaře v MOL Cupu. Tehdy jsme taky vedli po prvním poločase o čtyři góly, jenže pak jsme dva dostali a vypadli z role. Chtěli jsme šlapat dál. Povedlo se. Měli jsme celý zápas pod kontrolou, nepustili jsme soupeře vůbec do hry.