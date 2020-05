Jako bychom byli pořád v karanténě. Fotbal si jdeme akorát zahrát, štve kouče Budějovic

„V první půli to pro nás pro všechny bylo velké zklamání, protože jsme působili matně. Neviděl jsem od týmu elán a touhu, aby s výsledkem něco udělali. Bohemce jsme to hrozně usnadnili. Vůlí a zarputilostí nám dělala problémy," hudroval hostující kouč po porážce 2:3.

Jeho svěřenci v úvodních 45 minutách tahali za kratší konec. Branku Klokanů neohrozili, a naopak sami dvakrát inkasovali. Nejprve po parádní ráně z první v podání Schumachera a poté i z kopačky Vodháněla, jemuž adresoval lahůdkový balon právě německý bek, jenž se ve 33 utkání v české lize těšil z vůbec premiérové trefy.

Střeleec druhého gólu Bohemians Jan Vodháněl (třetí zleva) slaví.

Ondřej Deml, ČTK

Hned po pauze navíc přišly pro hosty další těžké trable. „Udělali jsme změnu. Chtěli jsme hru oživit a věřili, že se stavem pořád můžeme něco udělat. Bohužel hned na začátku druhé půle přišlo vyloučení, které naše plány hrozně ovlivnilo," zmiňoval druhou žlutou kartu pro Tomáše Sivoka, který zezadu rukou zasáhl Vodháněla a ve 47. minutě putoval předčasně pod sprchy. „Tomáš si přikryl balon, měl ho ve své moci. Že dá ruku dozadu... Faul to není žádnej, šli jsme ale bohužel do deseti. V příštím utkání nebude moct hrát, pro nás je klíčovej, ale nedá se nic dělat, musíme se s tím poprat. To prostě k fotbalu patří," tvrdil Horejš.

Domácí o osm minut později navíc zasadili Jihočechům třetí úder. Pulkrab doklepl do prázdné brány Bartkův pas a vypadalo to, že se u Botiče bude řešit pouze otázka výše skóre. Jenže Dynamo navzdory oslabení vzdorovalo až do konce. Po Schranzově pumelici a střele Táborského v nastavení se přiblížilo na dostřel.

„Za druhý poločas musím kluky pochválit, protože makali tak, jak jsme měli makat od začátku. Asi to z nich spadlo, a pak tam dřeli jeden za druhého. Semkli jsme se. Nakonec jsme uhráli v deseti lepší výsledek než v jedenácti," tvrdil Horejš, který v sestavě znovu postrádal opory Mršiče a Javorka. „Chybí nám, široký kádr tu není, hráči do ofenzivy chybí," posteskl si Horejš.

Zleva Patrik Čavoš z Českých Budějovic a Jan Vodháněl z Bohemians.

Ondřej Deml, ČTK

Jihočeši odjeli domů zklamaní, po koronavirové pauze padli i podruhé a jejich náskok před jedenáctými Bohemians se smrskl na tři body. „Musíme se zase vrátit k poctivý hře, která nás zdobila. Momentálně mi přijde, že si jdeme akorát zahrát fotbal a že se nemůže nic stát. Jako bychom byli furt v karanténě a sezonu chtěli nějak dohrát," mrzí trenéra Českých Budějovic, jehož tým čeká ve středu další důležitý duel v boji o desítku. Na Střeleckém ostrově vyzve desátou Olomouc, která na Dynamo ztrácí tři body.