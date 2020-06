Ligovým střelcem v šestnácti! Vysněný nástup, jásá nejmladší sparťan

První dva ligové starty a drobty nastavených minut. V Olomouci přišel na hřiště minutu před koncem, v Karviné ještě o jednu později. Přesto se tam stihl opřít do míče a pojistit výhru 4:1. Šestnáctiletý Adam Karabec je dalším velkým talentem fotbalové Sparty. A také třetím nejmladším střelcem v historii české ligy. Rekordmanem je jeho spoluhráč Adam Hložek, který si v neděli připsal vítězný gól.

Zleva Lukáš Štetina ze Sparty, Ondřej Lingr z Karviné, Dávid Hancko ze Sparty, Kristi Kiose Or Qose z Karviné a hlavní rozhodčí Miroslav Zelinka.

Neztrácí čas. Hned ve druhém ligovém startu se ve třetí minutě nastavení poprvé trefil. Žádný div, že gratulací od svých nejbližších měl plný mobil. „Takhle jsem si to představoval, byl to vysněný nástup. Jsem strašně rád," pochvaluje si Adam Karabec v rozhovoru pro klubovou televizi.

V 16 letech a necelých 11 měsících se stal třetím nejmladším střelcem nejvyšší soutěže. Historické tabulce vévodí jeho spoluhráč Adam Hložek, který premiérově skóroval v 16 letech, sedmi měsících a 15 dnech. Na druhém místě je Tomáš Pilík.

Nový Adam Hložek? S A týmem Sparty trénuje další velký talent

„Jsem rád, že jsem nejmladším střelcem pořád já. Hned po zápase jsem se Adama ptal, ale říkal, že by býval musel skórovat ještě před karanténou proti Olomouci. Měl nevýhodu karantény, jinak by se určitě trefil dřív. Jsem rád, že mi prvenství zůstalo," usmívá se Hložek.

Sparta nechce Karabce zatížit visačkou nového Hložka. Mají však hodně společného. Zatímco Hložek byl v lednu vyhlášen nejlepším českým starším dorostencem, Karabec ovládl anketu pro mladší dorostence.

Spolužáky od základky

„Chodili jsme s Adamem od šesté třídy na základní školu, i na střední jsme spolu nastoupili. Pro mě je vzor a mám motivaci ho dohnat. Je za tím strašně moc práce, co udělal. Ale ukazuje se, že se to dá i v takhle mladém věku, i když je to strašně těžké," říká Karabec, který stejně jako Hložek rychle přeskakuje věkové kategorie.

Nejmladší sparťan si áčko osahal již na podzim, hrát ale chodil za béčko. Povýšil až v zimní přípravě.

Jezdíme tam rádi!

10. listopadu 2018, Karviná - Sparta: První ligový zápas Adama Hložka 😍



31. května 2020, Karviná - Sparta: První ligový gól Adama Karabce 🥳



31. května 2020, Karviná - Sparta: První ligový gól Adama Karabce

„Je velmi talentovaný a jeho vzestup je jasně vidět. Veškeré posuny zvládal skvěle, tak jsme ho vzali do přípravy. Máme nedávnou zkušenost s Adamem Hložkem a vůbec bychom se nezlobili, kdyby šel podobnou cestou. Ale samozřejmě uvidíme, jak bude Adam všechno zvládat," avizoval Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty.

Karabec se snaží dokázat, že je připraven. „Jsem rád, že se každý den mohu připravovat s nejlepšími. Dost mi to dává," oceňuje mladík.