Koleno mi přeskočilo z jedné strany na druhou, vzpomíná boleslavský smolař

Vypil velký kalich smůly. V létě záložník Dominik Mašek vyrazil z Mladé Boleslavi na hostování do Zlína, kde pravidelně nastupoval a nabíral pohodu. Pak ale přišel osudný duel v Příbrami, v němž si přetrhl zkřížený vaz v koleni. Vše nasvědčovalo tomu, že v letošní sezoně dohrál.

Jenže rekonvalescence probíhala velmi dobře a rychle. Čtyřiadvacetiletý fotbalista, jenž se po podzimní části vrátil do města automobilů, tedy živí reálnou naději, že ve zbytku jara do zápasového kolotoče ještě naskočí. „Uvidíme, do jaké se dostanu herní formy, abych měl šanci hrát. Ale věřím, že se po nějakých střídáních na hřišti objevím," hlásí optimisticky šikovný středopolař, jenž už před více než měsícem trénoval téměř bez úlev.

„Léčba probíhala od samého začátku výborně. Všechny fáze byly bez bolesti, aniž by koleno špatně reagovalo," raduje se muž, který zažil chmurné časy. Na konci října vyběhl v barvách Zlína na půdě Příbrami. Shodou okolností absolvoval v dresu Ševců třináctý ligový zápas, právě toto číslo přitom podle pověry nosí smůlu a štěstí mu u Litavky opravdu nepřineslo.

„Koleno se mi poprvé ozvalo kolem 15. minuty při souboji koleno na koleno. Blbě jsem dopadl," líčí Mašek. „O deset minut později mi šla přihrávka za záda. Chtěl jsem se otočit a při rotaci cítil, jak mi koleno úplně přeskočilo z jedné strany na druhou a pak se zase hned vrátilo zpátky."

Krátce ještě pokračoval ve hře, ve 29. minutě ho ovšem vystřídal Janetzký. „Když jsem šel ze hřiště dolů, pomalu mi koleno začalo tuhnout. V podvědomí jsem tušil, že by to mohl být křižák. Moje předtucha se bohužel druhý den na magnetické rezonanci potvrdila," utrousil.

Navzdory těžkým chvílím myslel neustále pozitivně. Věřil, že se dá co nejdřív do kupy. „Věděl jsem z předešlých zranění, že se moje tělo vždycky rychle hojilo, což se stalo i nyní. Nohu jsem brzy začal zatěžovat," vypráví Mašek. Byť prožil i krizové chvíle. „Byly dny, kdy mě koleno trochu bolelo. Vždycky ale převládala pozitivní nálada a touha, abych se co nejrychleji vrátil," vykládá. Oporou mu přitom byla rodina a přítelkyně. „A taky lidi v klubu, kamarádi," libuje si.

Po vážném zranění se pečlivě chystá na comeback a při soubojích v trénincích strach v hlavě nevnímá. „Čím víc bych nad tím spekuloval a hlídal se, tím pravděpodobněji by se mohlo něco přihodit. Naštěstí mám dané, že když jsem měl vždycky nějaké zranění, rychle jsem na něj zapomněl a na hřišti na to vůbec nemyslel," dodal.