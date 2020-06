Příbram - Slavia 0:1 Náhradník spasil Slavii, která vede ligu o jedenáct bodů

Pražané, kteří vyhráli předešlých sedm vzájemných ligových zápasů a po deset týdnů trvající pauze způsobené pandemií koronaviru brali z dvou duelů šest bodů aniž by inkasovali, nastoupili bez zraněného Holeše. Naopak v obraně nechyběl Zima, který dopoledne absolvoval v Olomouci úvodní část maturitní zkoušky.

Slavia první půli jednoznačně dominovala. Držela balon, kombinovala a nutila poslední tým tabulky většinu času jen běhat bez míče. Jenže ofenzivní efekt byl takřka nulový. V blízkosti pokutového území totiž obhájce titulu postrádal větší přesnost a nápaditost.

Vzácnou výjimkou byla akce, po níž pálil Stanciu do tyče a Tecl dorazil míč do sítě, jenže hostující útočník byl v ofsajdové pozici, a tak se skóre neměnilo. Když pak Traoré prostrčil po třiceti minutách míč do pokutového území k Teclovi, zmařil obrovskou šanci pohotovým vyběhnutím brankář Melichar.

Příbramští před přestávkou podnikli několik rychlý brejků, ale branku Koláře neohrozili ani jednou. Zato hned po obrátce Rezek rozehrál přímý kop z pravé strany a Soldát hlavičkoval jen o pár centimetrů mimo.

Středočeši byli po obrátce výrazně aktivnější v ofenzivě a nutili obranu soupeře k ostražitosti. Nicméně Pražané si s několika svízelnými situacemi poradili a velmi rychle převzali kontrolu nad zápasem, tudíž obraz hry byl podobný prvnímu dějství.

Blízko gólu byl hostující Traoré, který po Coufalově centru z pravé strany mířil k tyči, ale gólman Melichar stačil balon zkrotit. Stanciu pak z přímého kopu zakroutil balon těsně vedle.

Z téměř hokejového obléhání pak Pražané vytěžili vítěznou branku, když odražený balon v pokutovém území napálil nechytatelně k tyči střídající Musa - 0:1.

Slavia už vedení v hektickém závěru uhájila, a tak má v čele tabulky náskok jedenáct bodů na druhou Plzeň, která má však k dobru středeční zápas v Ostravě. Příbram poprvé pod vedením trenéra Horvátha prohrála a doma už dlouhých deset utkání nezvítězila.