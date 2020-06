Guľa si před Slavií mohl oddychnout. Bez rizika to nejde, říkal kouč Plzně

A risk mu vyšel. Po faulu Filla na Čermáka kopala Plzeň v prvním poločase pokutový kop, z něhož poslal hosty do vedení právě Bucha. Produktivní záložník pak ve druhém poločase ještě přihrávkou od pravé postranní čáry vybídl je skórování Kovaříka a Viktoria zvítězila 2:0.

„Nějaké riziko podstoupit musíte, bez toho to nejde," vysvětloval trenér Guľa. „Ve středové formaci máme nesmírně kvalitní hráče a mohli jsme konkrétně Aleše nenasadit. Ale takto jsem neuvažoval a případné čtvrté karty v sezoně jsem se neobával. Jsem rád, že kluci jsou i v kontaktech natolik inteligentní, že si to pohlídali," ocenil slovenský trenér Plzně.

Skousl by i situaci, kdyby se žlutá karta v rukou rozhodčího Hrubeše před některým z ohrožených objevila. „By to byla komplikace, nicméně jsem přesvědčený, že s Hořavou, Díazem nebo Hercem bychom díru vykryli. Proto jsme mohli jít do rizika. Potřebovali jsme vyhrát nejbližší zápas, a to se nám povedlo," poukazoval 44letý trenér.

S hrozbou čtvrté karty hraje Bucha už několik utkání. „Vlastně už od podzimu mám tři žluté. Je to nepříjemné, musím si dávat pozor, ale nejsem hráč, který by vyhledával souboje. Na druhou stranu někdy je potřeba přitvrdit nebo zatáhnout za brzdu. V tom je to nepohodlné. Zrovna na hřišti Baníku jsem na to dost myslel, protože jsem o utkání na Slavii nechtěl přijít. Chci hrát a vyhrát," zdůraznil Bucha.

Zatímco ve středové řadě kouč Guľa oproti vysokému domácímu vítězství nad Mladou Boleslaví (7:1) změny neudělal, do složení útoku sáhl. Místo Beauguela poslal podruhé v sezoně od první minuty do hry Chorého. „David nebyl zdravotně úplně v topu, zároveň měl Tomáš velmi dobrý vstup do minulého zápasu s Mladou Boleslaví. K tomu jsme čekali, že se budou otevírat prostory na delší běžecké úseky, proto jsme na hřišti potřebovali pohybově stoprocentního chlapa. Ukázalo se, že to byl dobrý tah," řekl Guľa.

Hráči Plzně se radují z prvního gólu proti Baníku.

Jaroslav Ožana, ČTK

Utkání v Ostravě vyšlo parádně také křídelníkovi Kayambovi, jenž na své pravé straně značně proháněl jak záložníka Potočného, tak především krajního beka Fleišmana. Centry do šestnáctky posílal kdykoliv se mu zamanulo. „Už s Boleslaví si zápas užíval svojí pohyblivostí, dynamikou a chutí. Podobné to bylo i proti Ostravě. Hlavně v úvodu hodně zaměstnával obranu Baníku, vytvářel situace a dával do pokutového území finální přihrávky. Zlepšuje se a stále ještě není ani na hraně jeho potenciálu. Je to nesmírně dynamický a kreativní hráč, kterých v Česku mnoho není," pochválil 28letého svěřence Guľa.