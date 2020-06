Sigmu trápí koncovka i chyby. Ve vyrovnaných zápasech se nemůžou stávat, štve Látala

Sigmu sužuje koncovka, což ve středu na hřišti Českých Budějovic znovu potvrdila. Několik slibných akcí nedokončila, ve finále nevyslala ani jednu přímou střelu na bránu.

„Chce to trochu víc klidu, rozvahy, spoustu míčů nedotáhneme do zakončení, kdy kazíme přihrávky. Víc se dostat do křídelních prostorů. V Budějovicích jsme měli řadu centrů, ale nejsme schopni míč do brány docpat," mrzí trenéra Sigmy Radoslava Látala, který provedl hned čtyři změny v sestavě. Poprvé od 2. listopadu naskočil do základní sestavy krajní obránce Milan Kerbr.

„Zápas si teprve zhodnotíme, ale určitě nepropadl. V zápase měl celkem dobré věci. Máme ještě další hráče, kteří dostanou šanci. Únava se stupňuje, v Budějovicích se nám bohužel zranil stoper Víťa Beneš," řekl smutně padesátiletý kouč.

Hanáci hlavně v první půli sehráli dobrou partii, jenže čtyři minuty po přestávce mladík Šulc krásně uvolnil Čavoše, který jim zasadil ránu do vazu. „Udělali jsme chybu, což se ve vyrovnaných zápasech nemůže stávat. Stojí nás to hodně sil a nemůžeme se z toho vyhrabat," zlobil se Látal. „Hráče jsem přitom ještě v poločase upozorňoval, aby si dali pozor na nějakou rozehrávku. Bohužel se na naší levé straně nedomluvili Kerbr s Greššákem. Soupeř pak hrál na brejky, má rychlostní typy a jakmile přidal druhý gól, byl to z naší strany už chaos," povzdechl si.

Olomoučtí musejí nezdar bleskově vymýtit z hlavy, už v sobotu hostí Ostravu a zápas potřebují nutně zvládnout. „Hráči by si měli uvědomit, že hrají o poháry. O motivaci se nebavím, ta je normální, hrají přece za Sigmu Olomouc. Zápasy po koronavirové pauze nebyly z naší strany takové, jaké jsme odehráli v úvodu jara. Sami cítíme, že to není ono. Pevně doufám, že získáme tři body proti Baníku," dodal.