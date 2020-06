Chovanec průšvihy sudích řešit nemusí. A to na tom rozhodčí byli hůř než hráči, připomíná

Usmívá se. Kvituje, jak se fotbalová liga po koronavirové pauze rozběhla, a hlavně jak si po restartu nejvyšší soutěže počínají jeho lidé. Žádný průšvih, žádný malér, v prvních třech odehraných kolech minimum kritiky a výtek na adresu rozhodčích. „Jen dobře, že se o nás nemluví. Mužstvo je úspěšné, když získá tři body, my zase v momentě, když si nikdo nestěžuje,“ pochvaluje si předseda Komise rozhodčích Jozef Chovanec.

Žádné hlasité stesky zatím slyšet skutečně nebyly, takže s počínáním rozhodčích po rozjezdu soutěží musíte být spokojený...

Nikdo nebyl na situaci připravený, a ani teď, kdy se nařízení a předpisy uvolňují, není schopen říct, co bude dál a co třeba přijde. Jakmile nucená přestávka začala, obvolal jsem všechny rozhodčí. Chtěl jsem vědět, jak jsou na tom, jak se cítí, co jejich rodiny. A přitom jsme společně hledali cesty a možnosti, jak se sudími pracovat. Nucenou přestávku jsme využili k rozborům a analýzám zápasů, různým testům na dálku. Troufnu si tvrdit, že jsme na tom byli hůř než hráči, protože ti se postupně mohli připravovat a trénovat, což rozhodčí nemohli a nemohou. Na hřišti je každý z nich sám, a proto nemohou natrénovat situace, které musí v zápasech ve zlomku vteřiny řešit.

Pochopitelně, ale v kondici se udržovat mohli. Zvlášť, když jim s ubíhajícím časem bylo jasné, v jakém pekelném tempu se v případě restartu liga rozběhne.

To je logické, každý rozhodčí se musel připravovat sám. My jim nachystali měsíční plány, v nichž jsme namísto zátěžové složky akcentovali vytrvalostní, a zároveň je nabádali, aby mysleli i na psychickou přípravu. Zvládli to, po fyzické stránce byl každý sudí při opětovném zahájení soutěže připravený.

Ještě před restartem ligy jste ovšem sáhli k poněkud nezvyklému rozdělení rozhodčích na skupiny...

Snažili jsme se a dál se snažíme maximálně eliminovat možnost přenosu a nákazy koronavirem, proto tento krok, a proto deset skupin, do kterých jsme rozhodčí rozdělili. A k tomu přidali nařízení, že na zápasy smí jezdit jedním autem maximálně ve dvou, aby zmiňované nebezpečí nákazy bylo co možná nejmenší.

K dělení do skupin jste použili regionální kritéria, takže teď se stává, že některý z hlavních rozhodčích nebo asistentů může být delegován na zápas klubu ve svém regionu. To jste nedomýšleli?

Ale pochopitelně že nám bylo předem jasné, že k takovéto situaci dojít může. A už k nim také došlo. Proto jsme o této eventualitě informovali kluby i veřejnost s předstihem, aby za ní nikdo nehledal záměr nebo postranní úmysl. Je to prostě způsobeno mimořádnými opatřeními, která musíme respektovat a vycházet z nich.

Rozhodčí Ondřej Berka uděluje žlutou kartu Tomáši Sivokovi z Dynama.

Ondřej Deml, ČTK

Můžete si blahořečit. Žádnou negativní reakci takovéto delegace zatím nevyvolaly, ani verdikty rozhodčích v dosud odehraných střetnutích se nestaly předmětem kritiky a přehnaných emocí a vášní. Liga prostě pokračuje bez průšvihů, pod kterými by byli podepsaní sudí.

Samo sebou jsem rád, i když u asistentů jisté problémy registruji. Logicky, protože je obtížnější nacvičit součinnost a vůbec posuzování některých herních situací. Ale věřím, že s přibývajícími zápasy bude i v tomto směru vše v pořádku a že lidé nebudou hledat chyby v rozhodčích.

Takže úleva, jak první kola po dlouhé nucené přestávce proběhla?

Pro nás je vždy dobré, když se o rozhodčích moc nemluví. Mužstvo je úspěšné, když získá tři body, my zase v momentě, když si nikdo nestěžuje.

Přesto - neuvažoval jste o tom, že by se listina rozhodčích z osmadvaceti jmen rozšířila, když liga nabrala tak zběsilé tempo?

Proč? Zápasů nepřibylo, je jich stejný počet jako v loňské sezoně. Rozhodčích máme dost, takže jde hlavně o to, aby byli zdraví a v pořádku. Pokud by se ale přece jen stalo, že by někteří onemocněli a nemohli jsme na ligová utkání delegovat, jsme i na tuto eventualitu připraveni. S předstihem jsme totiž požádali Řídící komise pro Čechy i Moravu o seznam rozhodčích přicházejících případně v potaz pro nejvyšší soutěž, abychom i s nimi mohli pracovat a operativně zareagovat.

Zleva hlavní rozhodčí Pavel Franěk a Pavel Zavadil z Opavy, který se diví, proč nebyl uznán gól v nastavení proti Karviné.

Jaroslav Ožana, ČTK

Nejde o počet zápasů, ale o zmiňované tempo, které liga nabrala. Vždyť ti nejlepší, a tudíž i nejvytíženější rozhodčí pískají každý třetí den, což musí být obrovský nápor na jejich psychiku a nervy. A hlavně v posledních třech kolech to nápor bude.

Nápor je to samozřejmě velký, zatížení také. Na hráče, na rozhodčí ještě větší. Ale má rovnice je jednoduchá... Když budou pískat dobře, budou pískat v každém kole, když budou chybovat, nasazováni nebudou.

Pro mnohé z rozhodčích je nejspíš úlevou, že se hraje na prázdných stadionech bez diváků.

Současná nezvyklá situace má svá pro a proti i pro rozhodčí. Obecně je pro ně sice mnohem náročnější se na prázdných stadionech patřičně koncentrovat, některým sudím ale určitě vyhovuje, že nejsou pod tak enormním tlakem, jako když pískají na Baníku, Slavii či jinde. Je to prostě podobné jako u hráčů. Někteří se také necítí zrovna komfortně před plnými tribunami, takže na prázdných stadionech podávají mnohem lepší výkony.