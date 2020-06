Smutek v Baníku Ostrava. Zemřela klubová legenda

Smutná zpráva zasáhla fotbalový Baník Ostrava. Ve věku nedožitých 74 let zemřel ve čtvrtek po těžké nemoci bývalý fotbalista, trenér a dlouholetý aktivní funkcionář Baníku Jaroslav Janoš.

V ostravském klubu působil od svých třinácti let, kdy se stal gólmanem žákovského týmu. Po štacích v Havířově a Frýdku Místku se do Baníku vždy vrátil a od roku 1978 pracoval v klubu nepřetržitě dlouhých 41 let.

Vystřídal různé pozice a ve funkci vedoucího mužstva u ligového A-týmu byl také u zisku mistrovského titulu v roce 2004 a triumfu v Poháru ČMFS o rok později.

Za svoje působení ve fotbale dostal Cenu JUDr. Václava Jíry a Cenu Františka Hrdličky.