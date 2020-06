Dvojnásobná motivace slávistického rekordmana před šlágrem s Plzní. Stejskal mu už předem gratuluje

Udržet čtvrté čisté konto v řadě bude v neděli v Edenu pro slávistického gólmana Ondřeje Koláře obzvláště důležité. Pro jeho tým také. Kdyby totiž vychytal nulu i v ligovém šlágru s Plzní, představovalo by to pro obhájce titulu jistotu, že si přinejmenším udrží osmibodový náskok před svým největším konkurentem. Slavia by navíc dvě kola před koncem základní části nejvyšší domácí fotbalové soutěže měla garantováno, že vstoupí do nadstavby na první příčce, a i další zápas této sezony bude hrát se Západočechy v Edenu.