Konfrontace dvou herních stylů šlágr jara nerozhodne, tvrdí slávistický kouč před zápasem s Plzní

Trumfy by měla držet Slavia. V nejočekávanějším duelu celého jara hraje s Plzní doma, v tabulce má i po třech kolech odehraných po ligovém restartu stále osm bodů k dobru, ke všemu má výhodu i v tom, že před nedělní konfrontací bude mít výhodu jednoho dne odpočinku a přípravy navíc. „To rozhodně žádnou roli na výkony a výsledek mít nebude, protože oba týmy jsou z pohárové Evropy zvyklé na cyklus středa - neděle,“ odmítá trenér Slavie Jindřich Trpišovský, že by snad jeho svěřenci byli zvýhodněni. „Spíše může sehrát roli, že se hraje bez diváků. Ti v minulosti vytvářeli báječnou atmosféru a vždy nám ohromně pomohli.“

Ale i tak jse určitě na konfrontaci s Plzní hodně natěšený...

Aby ne, pauza byla dlouhá. Jen strašná škoda, že na stadion nemohou diváci, protože při velkých zápasech je atmosféra strašně důležitá a napomáhá tomu, aby zápas byl ještě větší.

Bez fanoušků a jejich podpory se budete muset v neděli večer obejít, i když se Západočechy to bude duel, v němž se může rozhodnout o titulu.

Teď v závěru soutěže je důležitý každý zápas, protože jde o tři body a je tudíž zapotřebí zvládnout všechna utkání. Pravdou ale je, že s Plzní se bude hrát o šest bodů, a proto si moc dobře uvědomujeme, že můžeme udělat důležitý krok k cíli, který máme. A navíc - konfrontaci vnímáme i jako důležitý test po všech změnách, k nimž v zimě ve Slavii došlo.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský.

Vlastimil Vacek, Právo

Důležitý a určitě hodně těžký, protože Plzeň se na jaře pod novým trenérem Guľou proměnila v porovnání s podzimem k nepoznání.

Hraje opravdu skvěle. Po nucené ligové přestávce obzvlášť. Drží míč, hráči kombinují, osm set přihrávek během zápasu, to je číslo, které jsem v české lize ještě nezaregistroval. Zvýšili pohyb, soupeře nepouští moc do šancí, hrají v obrovské pohodě. I proto, že nemají žádné zraněné, takže sestava se nemění a na hře a výsledcích je to znát. Na Spartě i třeba s Mladou Boleslaví podala Plzeň opravdu výborné výkony.

O to víc je pro vás mrzuté, že nemůžete spoléhat na Eden, který by byl za normálních okolností určitě vyprodaný.

Skutečně nepříjemné, že v tak důležitém střetnutí vlastně ztrácíme výhodu domácího prostředí. Diváci představují obrovskou pomoc a vzpruhu. Stačí připomenout předchozí zápasy s Plzní, které se hrály před fantastickou diváckou kulisou a ve kterých se nám pokaždé dařilo.

Zmínil jste se o kombinačním fotbale, který pod vedením trenéra Guľy preferuje Plzeň. Však i proto je duel Slavie s Plzní v nadsázce označován jako střet dvou stylů - Kloppova, který vyznáváte vy, a Guardiolova, jenž je blízký soupeři.

Herní styl, který trenér Guľa preferuje v Plzni, je dost podobný stylu, který jsme se Slavií praktikovali v minulých sezonách, i když v některých nuancích se samozřejmě liší. Třeba pohybem hráčů, zakládáním akcí, aktivnějším presinkem. Ale jinak je herní styl Slavie i Plzně založen na hodně podobných principech, takže nemyslím, že by nedělní duel rozhodly herní styly.

Co tedy rozhodne?

Jdeme podobnou cestou, preferujeme držení míče, atraktivní fotbal, hru dopředu, ale náš souboj nebude o tom, který herní styl je účinnější. Rozhodne ho momentální rozpoložení mužstev a individuální výkony. Některému hráči se může zápas povést, jinému naopak.

Určitě přitom budete spoléhat a sázet na fungující defenzivu vašeho týmu, která po restartu ligy pracuje bezchybně. Vždyť ani v jednom ze tří ligových zápasů po koronavirové přestávce jste neinkasovali.

Těší nejen to, že neinkasujeme, ale že ani do šancí moc soupeře nepouštíme. Vždyť třeba Mladá Boleslav měla za zápas jen jednu velkou šanci, Jablonec rovněž. Pomohlo nám ustálení sestavy, i když i do ní musíme vzhledem ke zraněním neustále sahat, stejně jako ligová přestávka. Měli jsme možnost s novými hráči pracovat, jim se zase nabídl čas zvyknout si na Slavii. Konkrétně se to projevilo jak třeba na Zimovi, tak na Holešovi či Takácsovi, které jsme neměli v úvodu jara k dispozici. Čas hrál prostě pro nás, protože se vyprofilovaly i role v kabině...

Což určitě platí i pro ofenzivu, protože dvojice Tecl - Mussa svou sílu a kvalitu potvrzuje a je schopna zápasy rozhodovat.

Opravdu ideální dvojice. Standa jako zkušený, komplexní útočník, Petar zase jako muž okamžiku schopný se prosadit v šestnáctce, o čemž svědčí jeho střelecká produktivita. A navíc je každý z nich typologicky jiný a každý může zasáhnout do zápasu v jiném okamžiku, což je také výhoda. Proto opravdu spokojenost. I s tím, jak oba své role přijímají.