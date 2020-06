Ligový hit: razítko Slavie na titul, nebo drama? Plzeň se po šesti letech pokusí pokořit Eden

„Vnímáme, že v neděli můžeme udělat velmi důležitý krok k vytouženému cíli," řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský. „Plzeň šlape. Ale my se nemůžeme dívat, jak hraje ona, ale jak hrajeme my. Máme všechno ve svých rukách," doplnil záložník Lukáš Masopust.

Podzimní suverén ale v úvodu jara, i kvůli změnám v kádru, ubral plyn. Naopak Plzeň pod novým trenérem Adrianem Guľou válí, je stále stoprocentní. Z původní 16bodové ztráty smazala polovinu. Teď se chystá dobýt Eden, což se jí povedlo naposledy v dubnu 2014.

„Minulý příběh naštěstí nemám v sobě, takže se o tom snažím takto mluvit i s hráči. Minulost v takových zápasech nerozhoduje. Podstatné je nasazení a motivace v daný moment. Rozhodne to, jak budeme my připravení, samozřejmě při respektu k soupeři, který má kvalitu," uvedl Guľa.

Slavii stíhá paradoxně v roli Trpišovského. Jeho lednový příchod do Štruncových sadů totiž v lecčems kopíruje nástup Trpišovského do Edenu. Když ten v půlce sezony 2017/2018 střídal Jaroslava Šilhavého, Západočeši lize jasně vládli, titul od Slavie nikdo nečekal. Partu kouče Vrby ovšem na jaře pěkně prohnala. To samé se nyní daří Guľově Plzni.

„Adrian je skvělý trenér i dobrý člověk. Uznávám ho, patří mezi nejlepší kouče současné doby. Tým pod ním hraje skvěle. Plzeň má vysoké procento držení míče, nepouští soupeře do šancí. Je ve velké pohodě, vítězí zasloužené," skládá Trpišovský poklonu plzeňskému kouči.

Červenobílí však po koronavirové pauze zvolna nabírají podzimní drajv. Také oni všechny tři zápasy po restartu ligy vyhráli. „Jsem ve Slavii rok a půl, hráli jsme prakticky rok v kuse. V létě a v zimě jsme měli jen krátkou dovolenou. Myslím, že těm, co všechno odehráli, přestávka pomohla. Od fotbalu jsme si trochu odpočinuli a dostali jsme do něj zase obrovskou chuť," tvrdí Masopust.

Před startem jara vypadal souboj o titul rozhodnutý, sázkové kanceláře dokonce na obhajobu Slavie ani nevypsaly kurz. To se během úvodních čtyř kol změnilo. Stáhnou kanceláře po neděli kurz na sešívané znovu, nebo Plzeň stíhací mistrovskou jízdu zdramatizuje?