Liberec - Ml. Boleslav 2:2 Dvě červené, dva kiksy, penalta, vlastenec v nastavení. Bláznivý zápas v Liberci neměl vítěze

Těsně před výkopem vysvitlo u Nisy sluníčko, hlasatel popřál v 75. narozeninám trenérovi Ladislavu Škorpilovi, jenž Slovan dovedl k prvnímu titulu. Sotva dozněl potlesk hrstky diváků, Liberec prohrával. Stoper Karafiát namazal Jiřímu Klímovi, který se vyhnul Kačarabovi a s přehledem obstřelil Nguyena.

Favorit dostal ránu, hosté mohli přidat druhou trefu. Nejprve těsně vedle pálil Janošek, potom se po další hrubce domácích řítil na Nguyena Ladra. Jenže nepochopitelně zpomalil, chybující Alibekov ho o míč dokázal obrat.

Radost hráčů Mladé Boleslavi z gólu.

Vít Černý, ČTK

Severočeši postupně přidávali plyn, v útočné šestnáctce ale nebezpeční nebyli. Do sedla jim pomohli hosté zbytečnou ztrátou, po které domácí podnikli rychlý protiútok. Na jeho konci běžel sám na Šedu Kuchta, stoper Jakub Klíma ho stáhl a po zásluze byl vyloučen.

Přesilovku využili domácí ještě do přestávky kuriozní brankou. Brankář Šeda si zpracoval aut, posunul si míč, do jeho odkopu ale vložil nohu dotírající Kuchta. Míč se vzápětí dokutálel do branky.

Krátce po změně stran hlavičkoval Koscelník ke vzdálenější tyči, z brankové čáry odhlavičkoval balon Tatajev. Vypadalo, že je jen otázka času, kdy Slovan výsledek otočí. Jenže v 62. minutě po konzultaci s videorozhodčím nařídil rozhodčí pokutový kop za ruku Karafiáta, boleslavský kapitán Budínský svým 11. gólem v sezoně vrátil hostům vedení.

VAR byl v akci za pár minut také na druhé straně, zkoumalo se, jestli se míč neotřel o ruku Tatajeva. Penalta se tentokrát nepískala.

Dvě minuty poté se nechal hloupě po druhé žluté kartě vyloučit domácí stoper Kačaraba, síly na hřišti se vyrovnaly. Slovan začal tlačit, převaha nakonec vyústila ve vyrovnání, když se v 95. minutě nešťastně hlavou do vlastní sítě trefil Tatajev.