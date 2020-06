Slavii zlomíme a vyhrajeme, zní z Plzně. Pauza nám pomohla, odporují sešívaní

Viktoriáni míří do Edenu v roli vyzývatelů. Všechny soutěžní zápasy pod Adrianem Guĺou na jaře vyhráli, jenže stále ztrácejí na soupeře osm bodů. Nutně potřebují zvítězit, aby ještě v nadstavbě vůbec bylo o co hrát.

„Určitě chceme, aby se soupeř víc přizpůsobil naší hře, a ne my jim. Pořád budeme hrát, o co se snažíme od zimy. Doufáme, že naším způsobem Slavii zlomíme a vyhrajeme," plánuje záložník Aleš Čermák.

„Musíme se ještě víc soustředit a nemyslet na únavu. Slávisté jsou teď trochu pod tlakem, protože vidí, že hrajeme dobře. I když oni také... Pokud budeme dodržovat pokyny trenéra, můžeme uspět," přidává se útočník Jean-David Beauguel.

Jsou už mnohem sehranější

S takovou si však na sešívané nepřijdou. Slavia vyhrála po restartu ligy všechna tři kola a zastavila výsledkový útlum z úvodu jara, kdy ztratila polovinu z náskoku 16 bodů po podzimu.

„Jde o sehranost. Přišlo hodně nových hráčů, základní sestava si postupně sedala. Pauza nám určitě pomohla. Už jsme mnohem organizovanější a lepší, což je vidět i na výkonech," poukazuje záložník Lukáš Provod. Odchovanec Viktorie do Slavie přišel na podzim z Českých Budějovic. V Edenu nejprve hostoval z Plzně, které patřil, a v zimě přestoupil.

Ujišťuje, že Slavia má stejně dobrou formu jako Viktoria. „Myslím, že nový trenér Plzni hodně pomohl, celkově se to tam pročistilo. Viděli jsme v posledních zápasech, že jim to šlo. Jsou ve formě stejně jako my," slibuje Provod parádní zápas.

Dostat lídra pod tlak

Titáni domácí ligové scény se utkají ještě jednou v nadstavbě. Již nedělní bitva však může mít pro vývoj soutěže zásadní význam.

„Chceme se Slavii přiblížit bodově a dostat ji trošku pod tlak," ujišťuje Čermák.

„Všichni v Česku budou zápas sledovat. Když v neděli vyhrajeme, čeká nás ještě zajímavý konec sezony," maluje si Francouz Beauguel.

„Jestli chceme titul, musíme zápas zvládnout. Pevně věřím, že si odneseme tři body," zdůrazňuje záložník Patrik Hellebrand, který v prosinci ještě v dresu Slovácka zařídil svým gólem výhru právě nad Plzní.

„Doufejme, že se bude hrát pěkný fotbal. Samozřejmě velké zápasy jsou jak kdy. Občas hezký fotbal, občas spíš hodně bojovné, protože oba týmy vědí, o co se hraje. Věřím, že utkání s Plzní zvládneme," doufá Provod.

Šlágr se hraje od 19:00, vysílá ho O2 TV Sport. Všechny ligové zápasy můžete sledovat v online reportážích na Sport.cz.