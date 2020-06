Látal ven! Fanoušky jsem neslyšel, tvrdil po prohře kouč Sigmy. To trenér Kozel si lebedil

„Vítězství je pro nás velmi cenné. Vážíme si ho. Důležité je pro nás hlavně po psychické stránce. Poslední porážku s Plzní neřeším. Ta je teď někde jinde. Konkurovat jí může snad jen Slavia. Ze Zlína a Příbrami jsme však chtěli mít čtyři body a přivezli jsme jen dva. Tahle výhra přinesla uklidnění," tvrdil kouč Baníku Luboš Kozel.

O výsledku rozhodla podle něj efektivita. „Byli jsme v ní mnohem lepší, než v minulých zápasech. Bylo to hodně otevřené z obou stran. Třikrát jsme se prosadili z rychlejšího přechodu, a ještě jsme měli další dvě šance na gól. V defenzivě nám to však moc nefungovalo, domácí měli spoustu příležitostí. Můžeme poděkovat Laštůvkovi, že jsme po poločase vedli," přiznal ostravský lodivod.

Po přestávce udělal taktickou změnu, když jeho tým začal hrát se čtyřmi obránci. „Díky vedení o dva góly jsme si mohli dovolit hrát více z bloku. Domácí sice dál měli víc ze hry, ale do vyložených šancí se už tolik nedostávali. Jejich gól z trestného kopu už nic neřešil," podotkl.

Kromě Laštůvky pak nad jiné vyzvedl i útočníka Ondřeje Šašinku. „Chodil si pro míče za obránce, jak jsem po něm chtěl. Dal konečně gól a na další dva přihrál. Je to pro něj odměna. Říkal jsem mu, ať je trpělivý, že člověk si všechno musí v životě zasloužit, že když bude pracovat, góly dá a zhodnotí práci celého mužstva. Jsem rád, že to vyšlo," dodal Kozel.

V kabině Sigmy byla nálada na bodu mrazu. „Porážka je pro nás zklamáním. Jsme z ní smutní. Konečně to mělo nasazení, rychlost. Doplatili jsme však znovu na individuální chyby. Udělali jsme je s Příbramí, v Českých Budějovicích i teď," řekl kouč Hanáků Radoslav Látal.

Třetí gól? To byl hřebík

Gól, který přišel už v 5. minutě, podle něj jeho svěřence poznamenal. „Přesto se naše hra postupně alespoň v útočné fázi zlepšila. Bohužel, udělali jsme další chybu a byli za to zase potrestáni. I tak poločas mohl skončit 2:2. Chyba při autu, kdy to Vepřek dal na hlavu soupeři a byl z toho třetí gól, byl však už hřebík," měl jasno lodivod Sigmy.

Prostřední skupiny, do níž jeho svěřencům chybí tři body, se však nevzdává. „My body jiných nepočítáme. To děláte vy novináři. My se díváme jen na sebe. Nezbývá nám, než se připravit na další zápasy a věřit, že to zlomíme. Dokud žijeme, šance pořád je," prohlásil trenér, který si od padesáti fanoušků, co klub na stadion pustil, musel vyslechnout, jak ho skandováním „Látal ven" odvolávali. „Neslyšel jsem to, soustředil jsem se jen na utkání," nechal věc bez komentáře.