Baníku jsem dva góly daroval, kál se olomoucký nešťastník Štěrba

Po restartu ligy jste prohráli třetí zápas v řadě. To se vám dobře hodnotit určitě nebude...

Samozřejmě. Zvláště s ohledem na průběh utkání, v němž jsme měli spoustu šancí a já Baníku daroval dva góly. U prvního jsem podklouzl, byl jsem dál, měl jsem si to lépe pohlídat. Při druhém jsme na ně nalezli, přišel dlouhý nákop, náběh Šašinky jsem pořádně nezastihl, měl jsem asi couvnout a zřejmě by se nic nestalo.

Ve 22. minutě jste prohrávali 0:2, v čem byl problém?

Asi v nedostatečné koncentraci. Takové góly dostávat nesmíme. Každý musíme začít od sebe. Není to jenom o obráncích, ale o celém týmu. Samozřejmě, chyby jsem udělal já, ne však sám. Jde o celý řetězec. Do té doby jsme tlačili, nepustili je do ničeho a pak jsme inkasovali z pološancí. To je velká škoda.

Nehráli jste příliš riskantně?

Po zápase jsme si řekli, že to mělo být jinak. Jenže, chtěli jsme je překvapit, nebo spíše jim to znesnadnit. Když si ale teď začátek vybavuji, byli jsme pořád jeden na jednoho. Laštůvka na střelce viděl, já byl se Šašinkou sám. Asi jsme měli hrát více ze zabezpečené obrany. Po zápase se to však hodnotí jednodušeji.

Co třetí inkasovaný gól? Zdálo se, že jako stopeři jste byli až příliš roztažení?

Byli. Míša Vepřek ale hodil aut, jak hodil. Přišla rychlá přihrávka, my jsme se snažili couvnout, ale do otevřené obrany to měli snazší. Kuzmanovič si to navedl, vystřelil a s tečí z toho byl gól.

Je pro vás tahle porážka další těžkou ranou?

Určitě. Vnímáme to tak. Zvláště, když si vzpomenu, jakou jsme měli před pandemií fazonu. Bodově jsme se chtěli dostat někam jinam. Nároky jsme měli vyšší. Bohužel, zápasy po obnovení soutěže se nám nepovedly a padla na nás deka. O tom to teď je, jak na to dokážeme zareagovat. Musíme si vše vyříkat, semknout se jako tým. Šance pořád je. Potřebujeme nyní porazit Bohemku a já věřím, že to zvládneme.