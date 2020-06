Dobrá zpráva pro klokany, kapitán prodlouží smlouvu. Rosa mi řekl, že budu fotbalový Jágr, směje se Jindřišek

„Mám velkou radost, že v Bohemce zůstanu dál. Necítím se už samozřejmě jako mlaďoch, ale když jsem unavený, víc regeneruju. Motivuje mě, když na sebe slyším chválu," říká Jindřišek.

Po sobotním ligovém duelu se Spartou (porážka 0:1) ho po rameni poplácal i Tomáš Rosický, letenský sportovní ředitel. „Potkali jsme se na chodbě, chvíli jsme se pobavili. Nejdřív se zeptal, kolik mi je let. Když jsem mu sdělil, že devětatřicet, řekl mi, že kdybych byl mladší, možná by mě vzal do Sparty. Prý budu hrát do padesáti, budu fotbalový Jarda Jágr. Jen jsem mu stihl říct: Nestraš," směje se Jindřišek.

U Botiče působí nepřetržitě od roku 2009, vyprofiloval se v osobnost vršovického klubu. Po trávníku v Ďolíčku bude běhat minimálně do června 2021. „Žene mě také pocit, že stávající tým může být v příští sezoně ještě lepší. Pokud kádr zůstane pohromadě, můžeme být konkurenceschopní. Neříkám, že budeme hrát o titul, ale ve středu tabulky ano," tvrdí kapitán Bohemians 1905.

V patách kráčí záložníkovi Pavlu Zavadilovi, který v 42 letech prodloužil nedávno kontrakt s Opavou. Taktéž do konce příští sezony. „Klobouk dolů před ním. Fakt neskutečný, že se v jeho letech takhle drží," skládá Jindřišek poklonu nejstaršímu hráči české ligy.