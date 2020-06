Nejlepší nahrávač na gól stále čeká. Musím více trénovat a lépe to trefovat, ví karvinský Ba Loua

Karviná vyslala na branku Českých Budějovic sedm střel. Hosté zaměstnali brankáře Bolka střelami dvěma. Ba Loua pálil přesně třikrát, pokaždé ale souboj s Drobným prohrál. „Měl jsem dnes několik dobrých pozic a šancí, zkoušel jsem trefit prostor, ale jejich brankář byl velmi dobrý. Budu se snažit dál, ale přihrávání mi asi vyhovuje víc," usmíval se nejlepší ligový nahrávač Ba Loua.

„Brankář Drobný má hodně zkušeností, vždycky byl u balonu. Možná jsem měl střílet víc do stran, ale neměl jsem moc času na to se rozmýšlet. Musím více trénovat, zlepšit střelbu a trefovat to lépe," poukázal Ba Loua.

Dávám přednost přihrávkám, říká Ba Loua

Fotbalista z Pobřeží Slonoviny, o kterého se intenzivně zajímá Viktoria Plzeň, v dosavadním průběhu ligy přihrál na osm gólů. Stejně jako plzeňský Pavel Bucha. „Možná dávám přednost přihrávkám. Líbí se mi, když na gól nahraju. Ale taky vím, že se potřebuju trefit i z pozice křídla, kde hraju," svěřoval se 23letý fotbalista. „Odehráli jsme proti Českým Budějovicím dobrý zápas, měli jsme několik šancí skórovat, ale bohužel jsme žádnou z nich neproměnili. Škoda," řekl Ba Loua.

Karvinský štírek motal často hlavu zkušenému obránci Dynama Jiřímu Kladrubskému. „Je malý a rychlý, to je pro mě nejhorší kombinace," smál se 34letý bek. „Je opravdu šikovný na balonu, rychlostní typ, tyhle já rád nemám. Je vidět, že si dopředu věří, je výborný. I Taiwo na druhé straně. Trenér nás na tyhle typy upozorňoval. V průběhu utkání přišel i Vuka (Vukadinovič), další rychlostní typ. Mají brejkové mužstvo, chtěli jsme hrát na nulu, to se povedlo. Zvládli jsme to jako tým. Ten bod je dobrý," doplnil Kladrubský.