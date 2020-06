Po výprasku přišla vzpruha! I přes výprodej jsou součástí bitvy o titul

„Na Slavii se nám zápas vůbec nepovedl. Pětibrankový příděl je velký, přestože jsme hráli v kombinované sestavě. Chvilku jsme z toho nášupu hráče dostávali po psychické stránce. Pak jsme padli v derby s Libercem, kdy byl Slovan v druhé půli lepší. Ale na našich ambicích se nic nezměnilo," přemítá Petr Rada, trenér Jablonce, který ze čtyř zápasů po restartu soutěže vyválčil šest bodů za výhry nad Zlínem a naposledy v Teplicích gólem v nastavení.

Kdyby mohli, možná by Jablonečtí jiného soupeře v lize nechtěli. Přestože se Na Stínadlech strachovali do posledních vteřin a opakovaně je podržel skvělými zákroky brankář Hrubý, slavili nakonec fotbalisté Jablonce v nedělní ligové bitvě v Teplicích tři body. Rivala ze severu Čech skolili na lopatky už popáté za sebou, z posledních sedmi vzájemných duelů nikdy neodcházeli poraženi. „Je to skvělá vzpruha do dalších kol," lebedil si Rada.

„Náš výkon určitě nebyl optimální. Zejména inkasovaný gól jsme si v přípravě na souboj s Karvinou rozebírali, protože jakkoliv bylo moje nabádání k maximální koncentraci intenzivní, nechali jsme si dát gól jako školáci," čertil se Rada, že duel z Teplic při ladění formy na závěrečné duely s Karvinou a Bohemains 1905 nehodil za hlavu.

Hráči Jablonce se radují z gólu, uprostřed autor gólu Miloš Kratochvíl.

Ondřej Hájek, ČTK

Bitva o třetí příčku je mimořádně zamotaná. Třetí Liberec má 46 bodů, stejně jako čtvrtý Jablonec. Pátá Sparta je o dva body zpět, šestý Baník má tříbodovou ztrátu. Po účasti ve Skupině o titul prahne i sedmé Slovácko s dvaačtyřiceti body a České Budějovice se čtyřiceti body.

V jakém rozpoložení půjde Jablonec do finiše základní části? „Potřebovali jsme vzpruhu. Triumf v Teplicích nám pomůže do dalších zápasů. Nebudu po hráčích šlapat kvůli dvěma prohrám. Kluci mají svoji kvalitu. Prodali jsme za rok a půl jedenáct hráčů základní sestavy," připomínal Rada, že během krátkého časového úseku musel mimo jiných oželet Holeše, Pernicu, Lischku, Zeleného, Masopusta, Hanouska či Trávníka. „Tvoříme nový tým. Přesto bojujeme o první šestku, dokonce jsme v ní poměrně pevně usazení," odmítl kritiku herního projevu Rada.