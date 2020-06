Trest pro Slavii? Nehrálo se kvůli divákům, ti ale na stadionu nebyli

Diváci v době koronavirové ligu sledují ze všech možných míst, ze stromů, plošin, balkonů, střech. Anebo jsou alespoň poblíž stadionu, což byl zjevně případ nedělního souboje prvních dvou celků tabulky.

Zřejmě z tábora příznivců pražského klubu u jednoho z vchodů přiletělo na stadion několik dýmovnic. Z gesce fotbalových orgánů samozřejmě podobný případ rozhodně vylučovat nelze.

„Musíme se seznámit se zápisem o utkání, zprávou delegáta, případně videem a fotografickou dokumentací. Je samozřejmě otázkou, zda pořádající klub mohl v dané konkrétní situaci něco udělat, aby k tomu nedošlo. To už je ale o přezkoumání situace v rámci disciplinárního řízení," uvedl předseda disciplinárky Richard Baček pro Radiožurnál.

Děkovačka před stadionem pic.twitter.com/wSclWNhvBZ — Jan Suchan (@jsuchan7) June 7, 2020

Slavia byla v minulosti za fandy trestána opakovaně. Mnohdy ovšem dávala najevo výhrady vůči disciplinární komisi, šéf červenobílých se teď dokonce do Bačka opřel hodně zostra a spojil to s jeho probíhající per rollam volbou šéfem disciplinárky.

„S volbou nesouhlasíme. Mnoho důvodů. Potřebujeme diskusi nad disciplinárním řádem a řešení problémů v diskusi klubů, ne samozvaného šerifa," píše Tvrdík úsečně na twitteru a příspěvek spojil právě se zprávou o tom, že Slavia možná znovu bude řešena před komisí.

Vyjadreni SK Slavia k prave probihajici per rollam volbě Mgr. Richarda Bačka předsedou disciplinární komise LFA - s volbou nesouhlasime. Mnoho duvodu. Potrebujeme diskusi nad disciplinarnim radem a reseni problemu v diskusi klubu, ne samozvaneho serifa. https://t.co/aipqu6a4wY — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) June 9, 2020

Komise už řeší podobný případ z 26. kola. Konkrétně z utkání Zlína s Ostravou, jejíž fandové se měli provinit mimo ochozy.

V sezoně ale možná dojde na řešení klasických případů uvnitř stadionu. Život se vrací do normálu i v tomto směru. Epidemiolog Rastislav Maďar pro Seznam Zprávy uvedl, že po 22. červnu bude moci na fotbal 1000 osob a řeší se i možnost, že při oddělení sektorů by jich mohlo být vpuštěno i mnohem víc.