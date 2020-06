Komplexní gólman s dobrou kopací technikou, chválí Stejskal slávistického Koláře, který ho obral o rekord

Připravil ho o rekord, který držel dlouhých třiatřicet let, přesto byl někdejší gólman obou pražských „S“ a samozřejmě také anglického Queens Park Rangers Jan Stejskal mezi prvními, kdo slávistickému brankáři Ondřeji Kolářovi gratuloval. Pochopitelně ke dvacátému čistému kontu, které v nedělním ligovém šlágru s Plzní vychytal a jímž Stejskala a také Alexandera Vencla v historických statistikách československého ligového fotbalu předstihl.

Třiatřicet let jste držel s devatenácti čistými konty v jedné ligové sezoně rekord, který se zdál nepřekonatelný, a najednou se ve slávistické bráně zjeví Kolář a sebere vám ho. To musí mrzet...

Málokdo mi asi uvěří, ale dokud se můj a Venclův rekord nezačal v posledních dnech a týdnech omílat na internetu a v novinách, ani jsem si nepamatoval, že nějaký rekord držím. V naší éře se podobné individuální statistiky moc nevedly a nesledovaly, natož abychom je řešili a nějak prožívali. Vždycky šlo hlavně o to, aby se vyhrálo a tím to končilo.

Ale v posledních dnech a týdnech i k vám do kanceláře starosty Jevan přece musely informace o ohroženém rekordu dolehnout.

Jasně, po letech bylo příjemné zjistit, že jsem vychytal během kariéry 164 zápasů s nulou a že v některé ze sezon jsem v devatenácti utkáních nedostal gól.

Brankář Slavie Ondřej Kolář.

Vlastimil Vacek, Právo

V některé?

Vážně si nevybavuji, o kterou šlo.

Takže připomenutí pro oživení paměti. Sezona 1986/87, na letenské trenérské lavičce Václav Ježek a jako asistent Jozef Jarabinský, se Spartou jste ten rok váleli a získali mistrovský titul. Váš třetí se Spartou...

Měli jsme báječný mančaft, který byl jednou velkou partou. S ustálenou obranou, kde hráli Chovanec, Straka, Bielik a spol. Jeden věděl o druhém, předvídali, co spoluhráč udělá, četli situace, což pro mě jako gólmana byla velká výhoda. I proto oněch devatenáct nul.

Není ve vašich slovech až příliš skromnosti?

Každý brankář potřebuje k čistým kontům dobré mužstvo. Může být sebelepší, ale sám nic nedokáže, natož aby udržel v utkání nulu.

Ondřej Kolář ji v této sezoně udržel už dvacetkrát, což představuje absolutní rekord československé ligové historie. Však se také nad tímto číslem hned po utkání s Plzní rozplýval i jeho trenér Trpišovský. A to má před sebou ještě zápasy ve středu v Ostravě a v neděli doma se Zlínem, a tudíž příležitost. aby ho ještě vylepšil.

Zaslouží si to, proto i moje gratulace. Sešlo se všechno, co k rekordu potřeboval - chytá ve špičkovém mužstvu, kde podává skvělé výkony a co jsem viděl, předvádí i skvělé zákroky.

Brankáři s největším počtem nul v československé ligové historii 20 Ondřej Kolář (2019/20) 19 Alexander Vencel (1969/70) a Jan Stejskal 1986/87) 18 Dušan Keketi (1972/73) 17 Zdeněk Jánoš (1996/97) a Petr Čech (2001/02) 16 celkem 9 gólmanů

Nepřekvapilo vás, že právě Kolář se stal po třiatřiceti letech gólmanem, který vás v historických statistikách a přehledech překonal?

Pravdou je, že se Ondrovi po příchodu do Slavie moc nevěřilo, ale on se navzdory tomu stal postupem času jednou z hlavních postav úspěšného mužstva.

Jako bývalý gólman a později i trenér brankářů určitě poodhalíte proč.

Je to komplexní brankář s dobrou kopací technikou navíc. A má důvěru, která pomůže každému gólmanovi. I když se třeba dopustí chyby, podpoří ho mužstvo i trenér, což se v dalších zápasech projeví, neboť si věří.