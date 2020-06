Hattrick? Trošku mrzí, ale hlavní je vítězství, přiznal příbramský hrdina Nový

„Hattrick? Bylo by to hezké, nikdy jsem ho nedal, trochu mě mrzí, ale ne moc. Máme tři velice cenné body, to je podstatné. Pořád dýcháme! Teď by to chtělo vyhrát v Teplicích a do nadstavby bychom šli klidnější,“ přiznal příbramský hrdina.

Ke svým trefám řekl: „Balón byl při trestňáku v ideální pozici. Hlavně jsem se soustředil, abych nepřestřelil, šlo o to, míč dobře kopnout, a to se mi povedlo. Před druhým gólem jsem si křikl na Filipa Zorvana, byl jsem v ideální pozici. Nebyl chrt a dal mi to přesně do kroku, snažil jsem se, abych netrefil nikoho před sebou. Na hattrick jsem dostal znovu pěknou přihrávku, bohužel jsem míč špatně trefil,“ přiznal Nový.

Fotbalisté Příbrami se radují z gólu.

Ondřej Deml, ČTK

Horváth je spokojený, ale...

Spokojený byl i kouč Pavel Horváth. „Se třemi body určitě, ale zase to byly zbytečné nervy. Měli jsme šance na třetí gól, místo toho jsme inkasovali. Na promoklém terénu nevíte, co balon udělá, ale kromě té chyby, po níž nám dal Pešek gól, kluci zápas odbojovali perfektně. Honza Rezek chyběl jako vůdce, tým ho nahradil. Bohužel se vykartoval Jarda Tregler, musíme vymyslet, kdo do středu zálohy, návrat Rezka není do neděle jistý,“ přiznal kouč, který v pěti kolech, co je na lavičce, uhrál s Příbramí sedm bodů.

Svoji zásluhu na příbramském tažení za záchranou skromně odmítá... „Podstatní jsou kluci a jejich přístup. A s tím jsem spokojený. Pořád je co zlepšovat, věřím, že budeme víc gólů dávat ze standardek, kterým se hodně věnujeme. Jsem rád, že se zlepšila defenziva, stopeři Kingue a Dramé jsou výborní a za nimi skvělý Melichar. Klobouk dolů, na to, co má odchytáno a že mu není ještě dvacet. Jsme předposlední, ale potřebujeme víc bodů a za těmi musíme jít. Každá výhra je pro nás nesmírně důležitá bodově i psychicky,“ dodal Horváth.