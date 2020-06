Velká slabota, přiznával po prohře s Hanáky Hubínek. To jsem ještě nezažil, nechápal trenér

Vyhořeli na celé čáře. A po tristním, ba přímo trapném výkonu k tomu. „Velká slabota. A od náš všech. Co působím v Mladé Boleslavi, něco takového jsem nezažil. První půle byla vůbec nejhorší, co jsme kdy sehráli,“ neměl kouč Středočechů Jozef Weber po duelu s Hanáky pro své svěřence jediné slovo omluvy. Rozladila ho porážka, ale hra a přístup hráčů ještě víc.

Přitom Mladé Boleslavi stačilo málo. Potřebovala uhrát s Olomoucí alespoň bod, aby si s definitivní platností zajistila účast ve skupině, kde během nadstavby půjde v play off o účast v pohárové Evropě. Loni si Středočeši tyhle zápasy okusili a zjistili, že přes ně skutečně vede cesta na evropskou pohárovou scénu, ve středečním podvečeru si bodovým ziskem mohli říct o repete.

Neřekli...

„Průběh střetnutí byl smutný, náš výkon velmi slabý," nezbylo než přiznat Michalu Hubínkovi, že trenér má naprostou pravdu. Bída, co domácí fotbalisté předváděli.

David Houska z Olomouce (vpravo) se raduje ze vstřelené branky.

Vít Černý, ČTK

„Chybělo nám naprosto všechno. Bojovnost, snaha, neudrželi jsme míč, nedovedli si nahrát. Místo krátkých přihrávek jsme dávali dlouhé, namísto dlouhých zase krátké. A o nějaké náběhy jsme se ani nepokoušeli," nepopíral, že všechno bylo špatně.

„Opravdu bych nenašel jedinou položku, ve které bychom byli lepší než Sigma. V rychlosti, soubojích, technice, ve všem měla navrch," cítil trenér Weber zklamání a zmar. I kvůli hrstce diváků, která se dostala na stadion a snažila se mužstvo vyburcovat.

„Byl jsem rád, že je na tribuně vidím, ale to, co jsme jim ukázali, byla velká slabota," omlouval se nejvěrnějším z věrných fanoušků Jozef Weber, který se o přestávce pokusil trojnásobným střídáním a přeskupením sestavy hru oživit.

Marně, Mladé Boleslavi nebylo prostě pomoci.

Pablo González z Olomouce po nevyužité šanci.

Vít Černý, ČTK

„Trenér zkusil průběh zápasu změnit, ale ani to k šancím či nějakém tlaku nevedlo. Proto jsme nebyli schopni střetnutí otočit," uvědomoval si Hubínek, že se pro jeho tým situace zkomplikovala.

Olomouc si totiž výhrou uchovala naději na účast v elitní desítce, Středočeši naopak jistotu nemají. Na Hanáky mají sice v tabulce tři body k dobru, ale bilance vzájemných zápasů mluví pro Sigmu. Rozhodne tedy až poslední kolo základní části ligy, ve kterém Olomouc hostí Plzeň a Mladá Boleslav jede do Karviné.

„Doufám, že nám tahle konstelace nesváže nohy a nedostaneme se do spodní skupiny. To by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát," uvědomoval si Hubínek, jaké komplikace si jeho tým výkonem a prohrou s Hanáky způsobil.