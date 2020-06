Kopic si vzal k srdci kritiku po Slavii. Trenér měl pravdu, snad jsem to teď odčinil, řekl plzeňský záložník

„Trenér měl pravdu. Naskočil jsem tam a nebylo to dobré. Jsem rád, že jsem to mohl trošku odčinit," řekl Kopic. Guľa jej v Edenu poslal do hry během zápasu, po něm si posteskl, že od takového hráče si představuje, že na hřiště přinese úplně jinou přidanou hodnotu. Kopic mu včera odpověděl.

„Ale já to zase nevnímal jako nějakou tvrdou kritiku. Jen jsem řekl, že se nám nepodařila střídání. Což není jen záležitost hráče, ale možná i moje načasování. Už bych se k tomu nevracel. Pro mě je podstatné, aby tak fungovala všechna naše křídla, nejen Kopi," uvedl Guľa.

První velká chvíle reprezentačního záložníka přišla v 25. minutě, kdy proběhl středem obrany a levačkou prostřelil Rakovana. Do poločasu pak přihrál na gól Beauguelovi. „Jsem spokojený. Škoda, že jsem ještě nedal třetí gól, ve druhém poločase. Mohl jsem tým ještě víc uklidnit," podotkl Kopic. „V první půli táhl akce, dal důležitý první gól. Takového ho známe a potřebujeme. Jsem rád, že pomohl mančaftu, takhle by to mělo být," pochvaloval si Guľa.

Jeho tým se díky výhře přiblížil vedoucí Slavii na šest bodů. Červenobílí totiž klopýtli v Ostravě (2:2). Viktoriáni mají šest zápasů na to, aby manko smazali. „Je to pro nás povzbuzení, že jsme Slavii trošku stáhli. Ale musíme být realisti. Šest bodů je pořád dost. Uvidíme, co z toho na konci bude," prohlásil Kopic.